Şiddetli türbülans 20 yolcu yaralandı

Rusya’dan Tayland’ın başkenti Bangkok’a giden Aeroflot Havayolları’na bağlı uçuşta yaşanan türbülans nedeniyle en az 20 yolcunun ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

İngiliz Daily Mail internet sitesindeki habere göre, bazı yolcuların vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar bulunurken, yaşanan şiddetli sarsıntı nedeniyle bazı yolcuların iç kanama yaşadığı ve bilinç kaybına uğradığı öğrenildi. Türbülans nedeniyle yaralanan yolcular arasında ebeveynlerinin ellerinden fırlayan 3 bebeğin de bulunduğu belirtildi.

‘ÇOK ŞÜKÜR HAYATTAYIZ’

Bangkok’a inişten sadece bir saat önce gerçekleşen türbülansın yolcuların bir süre uçağın içinde savrulmasına neden olduğu ifade edildi. Şiddetli türbülans sırasında uçakta bulunan Evgenia Zibrova isimli yolcu, hâlâ hayatta oldukları için şükrettiğini ifade etti. Yaralananların arasında Tayland ve Rusya vatandaşlarının yanı sıra birçok ülkeden kişi bulunuyor. Türbülans nedeniyle yaralanan kişilerin, emniyet kemerlerini takmamış yolcular olduğu açıklandı.