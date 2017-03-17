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17 Mart 2017

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Sıcaklık artacak

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Sıcaklık artacak
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Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayıp  24 Mart’a kadarki dönemle ilgili hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 4 derece artacak.

Bölge periyot boyunca genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü serin, diğer günlerde ise ılık ve  nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava Çarşamba gününe kadar genellikle az bulutlu, haftaya Perşembe ve Cuma günler ise çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19  derece diğer günlerde ise 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar yarın Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette,  yarın zaman zaman kuvvetli ve kısa süre fırtınamsı şekilde esecek.

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