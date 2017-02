Sıcak içecekler bağışıklığı güçlendiriyor

Kış mevsiminde artan hastalıklarla mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Evde hazırlanacak bitki çaylarıyla bağışıklık sisteminin güçleneceğini belirten uzmanlara göre kışın çorba tüketimi de bağışıklık sistemini korumada etkili oluyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, soğuk kış günlerinde evde hazırlayacağımız sıcak bitki çaylarıyla ısınırken aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirebileceğimizi söyledi.

Özellikle halsizlik ve yorgunluğa neden olan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi yaygın kış hastalıklarından korunmada bitki çaylarının etkili olduğunu belirten Gizem Köse, kışın tüketilebilecek sağlıklı içecekleri şöyle sıraladı:

C vitamini kaynağı

Kuşburnu: Kuşburnu iyi bir C vitamini kaynağıdır. Hatta sıcak içilebilen en iyi C vitamini kaynağı diyebiliriz. Özellikle havaların değişken olduğu şu aylarda günde 1 fincan kuşburnu çayı ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca tadıyla şekerli besinleri tüketme isteğinizi bastırmaya da yardımcı olabilir!

Yumurta tüketirken için

Ihlamur: Ihlamur hep hastalıklarla beraber anılıyor, başka türlü aklımıza gelmiyor. Bitki çaylarının en masumu olan ıhlamur ile hastalıklara karşı koruma kalkanınızı oluşturabilirsiniz! Hatta kahvaltıda yumurta tükettiğiniz günlerde yumurtanın içerisindeki demirin emilimini azaltan siyah çay yerine bir de ıhlamuru deneyin derim!

TARÇIN TATLI KRİZLERİNİ ÖNLÜYOR

Tarçın kan şekerini düzenliyor

Baharatlı çaylar ve yeşil çay: Genel olarak kalori içeriği olmayan ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan baharatlar ülkemizde bolca kullanılıyor. Son dönemlerde en çok karşımıza çıkan tarçın kan şekerini düzenlemeye yardımcı oluyor. Hatta bazı kahve dükkânlarında sütle karıştırılmış chai olarak da tüketebilirsiniz. Tarçın içeriği sayesinde tatlı krizlerinizi atlatmanıza yardımcı olurken, karabiber ve zencefil içeriği ile vücut sıcaklığınızı korumanıza yardımcı olur.

Yeşil çay, siyah çayın işlenmemiş halidir. Bu yüzden fazla tüketimi ödem oluşmasına sebep olabilir. Ancak yağ yakımını hızlandırıcı özelliğine dikkat çekmemiz lazım, günde 2 fincan yeşil çay sağlık açısından önemli yararlarının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı oluyor. Ananaslı ve bergamutlu olmak üzere çeşitleri bulunan yeşil çay sağlıklı bir içecek olarak dikkat çekiyor.

Sindirim sistemini çalıştırıyor

Kayısı ve erik çayı: Kayısı ve erik çaylarının en önemli etkileri sindirim sorunlarını azaltmasıdır. Bağışıklık sistemi ile sindirim sistemi beraber çalışır ve biri aksadığında diğeri etkilenebilir. Bu yüzden 2 günde 1 tüketeceğiniz 1 fincan kayısı ya da erik çayı sindirim sorunlarınızı gidermeye yardımcı olabilir.”

TAM ZAMANI!

Çorbalar kurtarıcımız!

Sıcak bitki çaylarının günde 3 fincana kadar tüketilebileceğini belirten Gizem Köse, kışın çorba tüketiminin de bağışıklık sistemini korumada etkili olduğunu belirterek “Çorba hem sıvı içeriğinin yüksek olması hem de kalori içeriğinin az olması sebebiyle öğünlerden önce midemizi dolduran bir kurtarıcı. Sebzelerden oluşan çorbalarda bolca baharat kullanarak metabolizma hızlandırıcı etkisinden de yararlanabilirsiniz. Kurubaklagili yemek olarak tüketmeyi sevmeyenler için mercimek ve ezogelin çorbası, sebzeyi sevmeyenlere de enginar, kabak ve karnabahar çorbası iyi bir alternatif. Bu sebzelerin tam zamanı! Bence boşa harcamayın ve akşam yemeklerinden önce 1 litre suya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile pişirilmiş çorbanızı mutlaka tüketin” tavsiyesinde bulundu.