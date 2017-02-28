Siber , Dr. Küçük Vakfı yöneticilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Dr. Küçük Vakfı Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Siber, toplum belleğinin önemine her zaman vurgu yaptıklarını anımsatarak, toplum liderlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Bunun hem lidere saygı, hem de toplumun yakın tarihinde nelerin olduğu ve nasıl mücadeleler verildiğinin bilinmesi açısından önemli olduğunu belirten Siber, bu amaçla vakfın yapacağı çalışmaları çok değerli bir hizmet olarak gördüklerini söyledi.

“Dr. Küçük’ün Anısını Yaşatma (Değişiklik) Yasası” hazırladıklarını ve yasanın Meclis’ten oybirliği ile geçtiğini anımsatan Siber, bu öneri içerisinde müze ile ilgili de yasal değişiklikler içeren maddeler olduğunu belirtti.

Amaçlarının müzenin daha kurumsal bir yapıya kavuşması olduğunu ifade eden Siber, bugünden sonra Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin, Vakfın da yönetimde söz sahibi olduğu bir idari yapıya kavuşmuş olduğunu söyledi.

Siber, müzenin bugünden daha ileri bir noktaya götürülmesi için yasanın önemli bir katkı yapacağını düşündüklerini vurguladı.

Meclis Başkanlığı tarafından bir süre önce restore edilerek daha modern bir yapıda topluma kazandırılan Dr. Küçük Müzesi’nin, önemli ölçüde ziyaretçi sayılarına ulaştığını kaydeden Siber, vakfın yapacağı çalışmalar ile müzenin daha iyi bir yere geleceğine inanç belirtti.

GÜVENİR

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güvenir de kabulde yaptığı konuşmada, yeni yönetim olarak daha dinamik bir şekilde Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ziyaret vesilesiyle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler de vereceklerini ifade eden Güvenir, katkı ve desteğinden dolayı Başkan Siber’e teşekkür etti.