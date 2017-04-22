En Üst

22 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Siber: Daha güzel bir gelecek

Tarih:
Bir yorum bırakın
8 Görüntüleme
Siber: Daha güzel bir gelecek
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, hiçbir çocuğun savaş mağduru olmadığı, çocuk haklarının çiğnenmediği, demokratik ve özgür ortamlarda barış içinde yaşadığı daha güzel bir dünya, daha güzel bir gelecek diledi.

 

Siber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, çocuklara ve halka seslendi.

TBMM’nin kuruluş gününün Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin bu günü bir o kadar daha anlamlandırdığını vurgulayan Siber “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde eğitimli ve yetenekli gençler olarak yetişmeleri ortak hedefimizdir” dedi.

“BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA…”

Siber, bu günü bir kez daha tüm çocuklarla birlikte kutlama mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek “Yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, ülke ve dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayarak,hiçbir çocuğun savaş mağduru olmadığı, çocuk haklarının çiğnenmediği,demokratik ve özgür ortamlarda barış içinde yaşadığı daha güzel bir dünya, daha güzel bir gelecek dileğini de ifade etti.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King