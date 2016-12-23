Sherman gitti Diarra geldi

FORVET DENENİYOR:Kpah Sherman’la yollarını ayıran Gaü Çetinkaya yönetimi, kadrosunda bulundurduğu Barine Eko ve Armond Badji’nin yanına dün, Malili forvet İsmaila Diarra’yı denemek üzere ülkemize getirtti

Coşkun KUTAY

K-Pet Süper Lig’in 13.haftasını, lider Yenicami’nin arkasından 26 puanla 2. sırada tamamlayan GAÜ Çetinkaya, Kpah Sherman ile yollarını ayırdıktan sonra hiç zaman kaybetmeden, kadrosunda bulundurduğu Barine Eko ile Armond Badji’nin yanına dün, Raif Güçkan organizesinde forvet İsmaila Diarra’yı denenmek üzere ülkemize getirtti.

Mali 1. Lig takımlarından Rayon Sport Club’de oynayan Mali vatandaşı 24 yaşındaki İsmaila Diarra aynı zamanda, Mali Milli Takımı kadrosunda bulunuyor.