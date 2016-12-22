Sherman Dumlupınar’da

İlk kez Havadis’in duyurduğu Çetinkaya’dan Sherman’ın Dumlupınar’a transferi dün gerçekleşti

FEDERASYONDA İMZA ATTI: Süper Lig’in iki sarı-kırmızılı kulübü dün bir transfere imza attı. Havadis’in geçen hafta duyurduğu Çetinkaya’da kadro dışı bırakılan Sherman’ın Dumlupınar’a transfer olacağı haberi dün gerçekleşti ve Sherman bir sarı-kırmızılı kulüpten diğerine transfer oldu.

Futbol Süper Lig’de mücadele eden iki sarı-kırmızılı kulüp dün bir transfer işlemine imza attı. GAÜ Çetinkaya’da gözden çıkarılan forvet oyuncusu Sherman, Dumlupınar’a transfer oldu.

Havadis’in geçen hafta yazdığı haberde duyurduğu gibi Çetinkaya ile yollarını ayıran Sherman’ı kadrosuna katmak için oyuncu ile görüşen Dumlupınar oyuncu ile anlaşmaya varmış ve kulüp ile masaya oturacağını belirtmişti.

İki sarı-kırmızılı kulüp Çetinkaya ile Dumlupınar arasında yapılan Sherman transferi görüşmesi mutlu son ile sonuçlandı ve Dumlupınar Sherman’ı kadrosuna katmış oldu.

Futbolda 2-13 Ocak 2017 tarihleri arasında olacak ara transfer döneminde resmi transfer işlemi yapılacak Sherman için Dumlupınar elini erken tuttu ve transfer sözleşmesine dün imza attırdı.

Dumlupınar Başkanı Güneş Güneşoğlu ile Asbaşkan Hüseyin Duvarcı dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda Sherman’a imzayı attırdı ve anı fotoğrafı da çektirdi.

Federasyon arşivine giren transfer sözleşmesi ara transfer döneminin başlaması ile işleme girecek ve Sherman resmi olarak Dumlupınar’ın olacak.