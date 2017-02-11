11 Şubat 2017

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Sezaryen oranının fazla olduğu hastanelere ceza

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Sezaryen oranının fazla olduğu hastanelere ceza
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaptığı açıklamada, “Çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendirmeye alıyoruz.” dedi

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaptığı açıklamada, “Çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendirmeye alıyoruz. Bilimsel komisyonlar kuracağız ve bu komisyonlar, hastanelerdeki sezaryen oranlarını bilimsel kriterlere göre inceleyecek. Gereksiz sezaryen oranları en yüksek olan hastaneleri cezalandıracağız. Gereksiz sezaryenin en yüksek yapıldığı hastanelerde sezaryen ameliyatlarını yapan ekibi eğitime alacağız.” dedi.

 

 

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