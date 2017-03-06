Seyrüseferini düzenli ödeyenlere müjde

Mecliste seyrüsefer affının tartışılması üzerine Denktaş, son 3 yıl içinde seyrüseferini düzenli ödemiş olanlar için iadenin söz konusu olduğunu vurguladı.

ŞAHALİ: “KOORDİNASYON ŞART”

Erkut Şahali, bu tasarı ile çağdaş bir uygulamadan söz edildiğini ancak denetimin mutlak olması gerektiğine işaret ederek, ülkede denetim eksikliği olduğunu belirtti ve koordinasyonun sağlanmasının şart olduğunu söyledi.

Yasa ile yıllık seyrüsefer çıkarılması konusunun kaldırılacağını, akaryakıt üzerinden seyrüsefere geçerken Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının büyük önem taşıyacağını belirten Şahali, devletin tüm birimleri ve sektörün tüm paydaşlarının koordinasyonunun bu uygulama için önemli olduğunu söyledi. Şahali, aksi halde duvara toslanabileceğini vurguladı.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de, halkın aylardır bu uygulamanın ne olacağını beklediğini ve seyrüsefer çıkarmaktan uzak durduğunu belirterek, bir an önce yasanın çıkarılması gerektiğini söyledi.

DENKTAŞ: “SEYRÜSEFERİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLER İÇİN İADE SÖZ KONUSU

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da konu üzerine söz aldı. Denktaş, denetlemenin büyük sıkıntı olduğunu ancak denetlemenin yakıtın adaya girdiği andan itibaren bir düzenleme olacağını belirtti.

Yasa içinde belli bir rakama kadar mazota eklemenin dışında da bazı unsurlar olacağını, dolayısıyla devletin gelir kaybının olmayacağını belirten Serdar Denktaş, yasa geçmeden ihale çalışmalarının da başlayacağını söyledi.

Denktaş, yasanın bir an önce genel kurula gelmesini temenni ederek, son 3 yıl içinde seyrüseferini düzenli ödemiş olanlar için iadenin söz konusu olduğunu da vurguladı. Serdar Denktaş, affın da bu nedenle çıkarıldığını ve bununla da kayıt dışında kalanların da kayıt altına alınmasının amaçlandığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Başbakanlığın, Hukuk, Siyasi İşleri ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.