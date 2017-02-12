Geçtiğimiz yıllarda yataklara düşerek hayranlarını üzen Serdar Ortaç, yapılan son kontrollere göre MS hastalığını atlattığını duyurdu

2 sene önce MS teşhisi konan Serdar Ortaç, bir süredir tedavi altındaydı. Ünlü popçu hayranlarına sevindirici haberi verdi.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKMADI

2014 yılında hastalığa yakalanarak yataklara düşen Serdar Ortaç, ayaklanmayı başarmış ancak doktor gözetiminde yaşamına devam etmişti. Önceki gece eşi Chloe Loughnan ile yemek yiyen Serdar Ortaç, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“HASTALIĞI ATLATTIM”

Yakın zamanda ABD turnesine çıkacağını söyleyen ünlü şarkıcı, “Chloe’nin de orada işleri var. Bu kez beraberiz” dedi. MS hastalığı için geçen gün MR çekildiğini aktaran Ortaç, ” Yeni bir arıza yok. Sonuçlar temiz çıktı. Hastalığı atlattım” diyerek hayranlarını sevindirdi.