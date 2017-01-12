Sertoğluna “Paşa” ziyareti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç dün, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti
KOMUTANA “MİLLİ FORMA”: KTFF Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Sertoğlu, Korgeneral Ömer Paç’a anı olarak üzerinde ismi yazılı Milli Takım forması armağan etti
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBKK) Korgeneral Ömer Paç, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Futbol Federasyonu Merkez Binası’na gelen KTBKK Korgeneral Paç’ı kapıda karşılayıp, görevlileri tanıştıran Başkan Sertoğlu, görüşme öncesinde komutana ziyaret anısı olarak üzerinde ismi yazılı Milli Takım forması armağan etti.
Korgeneral Paç da başkan Sertoğlu’na Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı simgeleyen anı plaketi takdim etti.
Takdim sonrası Başkan Sertoğlu, yardımcıları Ali Karavezirler ve Oktay Çocuk, KTBKK Korgeneral Ömer Paç ile anı fotoğrafı çektirdiler.
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