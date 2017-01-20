Sertoğlu ‘Sert’ konuştu

KTFF-MHK’nin düzenlediği 2016-2017 Sezonu Kış Semineri’nin resmi açılışı dün yapıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 18-20 Ocak tarihleri arasında organize ettiği, 2016-2017 Sezonu Kış Semineri’nin resmi açılışı dün yapıldı.

Girne Grand Pasha Otel’de gerçekleşen seminerin resmi açılışına Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu da katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan seminerin açılış konuşmasını KTFF MHK başkanı Sadık Özbilgehan yaparken KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve TFF MHK üyesi Ahmet Erdoğan da kısa konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından hakemlere, Avantaj, Elle Oynamalar, Ellerin Kolların Kural Dışı Kullanılması, Penaltı Ve Disiplin Cezaları, İşbirliği ve Oyunun Yönetimi konularında dersler verildi.

Üst Klasman, A Klasman, B Klasman ve Yardımcı Hakem Klasmanı olmak üzere seminerde toplam 55 hakem yer alıyor.

Özbilgehan: “BAL’a hakem göndermek için çalışıyoruz”

KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, seminerin açılış konuşmasında Süper Lig’in ilk devresindeki 15 haftalık periyotta hakemlerin başarılı bir performans ortaya koyduğuna dikkat çekti. Özbilgehan, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek TFF MHK ile ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğunu da vurguladı. Özbilgehan ayrıca Türkiye’de yapılan tüm eğitim faaliyetlerinin aynısının ülkemizde de olacağını söyleyerek önümüzdeki sezonlarda şartlar ve talimatların uygun olması durumunda Türkiye Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) ülkemizden hakem gönderebilmek çalışmalar başlatıldığının altı çizdi.

Sertoğlu: “Federasyon batmıştı”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu seminerde yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde batık bir federasyonu devraldığını belirten Sertoğlu; “Federasyon batmıştı, hakemler 1 buçuk yıl para alamadı. Tefeciler hakemleri arayıp tehdit ediyordu. Bu dönemleri yaşadık. O zaman Federasyon Başkanı Ömer Adal, MHK Başkanı da Fevzi Beyar’dı. Bunlar hiçbir zaman unutulmayacak. 1.5 milyon TL’lik geriye dönük çekleri, borçları ve hakem paralarını ödedik. Daha sonra borçları yapılandırdık ve KTFF’nin yerde sürünen namusunu en yukarıya çıkardık. Şu anda Kıbrıs Türk toplumu içerisinde KTFF dendiğinde bir saygınlığı vardır. Bizim için ‘bunlar futboldan anlamaz, futbol için bir şey yapmadı’ dediler. Bunu söyleyebilirler, anlarım. Ama en azından bizim yapmadığımız şeyler var. Birincisi biz hırsızlık yapmadık. İkincisi KTFF’nin çalınan paralarını, borçlarını ödedik. Üçüncüsü de her zaman hakemlerimizin arkasında durduk, arkadaşlarımızı satmadık. Biz hiçbir zaman geçmiş dönemlerdeki gibi maç da ayarlamadık. Hiçbir hakeme ‘bu takımı idare edin’ de demedik. Bir tek hakem bunu söylediğimizi iddia ederse çıksın. Biz geçmişte maçların nasıl ayarlandığını çok iyi biliriz.” dedi.

Seminer bugün tamamlanıyor

KTFF-MHK’nin 2016-2017 Sezonu Kış Semineri bugün tamamlanacak. Verilen derslerin ardından bugün gerçekleşecek sınav ve hatırlatmaların ardından seminer saat 15.15’te yapılacak talimatlar ve kapanış töreniyle sona erecek.

Seminerde bugünün programı

07.30-10.00: Sabah Kahvaltısı

10.00-11.00: Sınav (MHK Üyesi, Derviş Atakan)

11.00-11.30: Kahve Molası

11.30-12.15: MHK Hatırlatmaları – 1 (MHK Üyesi, Derviş Atakan)

12.15-12.30: Ara ve Odaların Boşaltılması

12.30-14.00: Öğle Yemeği

14.00-14.45: MHK Hatırlatmaları – 2 (MHK Üyesi, Derviş Atakan)

14.45-15.15: Kahve Molası

15.15-16.00: Talimatlar ve Kapanış (MHK Başkanı, Sadık Özbilgehan)