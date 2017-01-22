Serhan ve Can Mormenekşe’de

MERHUMLAR ANISINA DOSTLUK MAÇI

Süper Lig’de ilk devre kötü bir sezon geride bırakan Mormenekşe ikinci devre ligde kalma adına hazırlıklarını sürdürürken, Kaymaklı’da yetişen Serhan Damdelen ve MTG’den eski futbolcusu Can Özsoy’u da renklerine bağladı. Öte yandan Akova ile bugün merhumlar anısına oynanan dostluk maçı 1-1 berabere tamamlandı

K-Pet Süper Lig’de ilk devrede oynadığı 15 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik elde edebilen Mormenekşe ikinci devreye umutlu hazırlanıyor. İlk devre bitmeden takımın başına getirilen teknik direktör Hüseyin Cantürk nezaretinde çalışmalarını sürdüren Mormenekşe 6 yeni oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Mormenekşe Gönyeli’den Nasuh, Nasuh’un Halk Evi’ndeki kardeşi Fırat Güngör, Hamitköy’den defansın solundaki Kenan, Dumlupınar’dan kaleci Oğuz transferlerinin ardından dün de eski futbolcularından Can Özsoy’u MTG’den kadrosuna kattı.

Sezon başında Mormenekşe’den ayrılarak Mağusa Türk Gücü’ne bonservisli olarak transfer olan Can, 2014 – 2015 ve 2015 – 2016 sezonlarında formasını giydiği Mormenekşe’ye geri dönmüş oldu. İlk etapta kiralık olarak transfer edilen oyuncunun satın alma opsiyonunun da Mormenekşe’de olduğu öğrenildi.

Mormenekşe’nin dün biten transferlerinden diğeri ise Kaymaklı alt yapısından yetişen Serhan Damdelen oldu.

Yeni transferleri ile dün anı maçına çıkan Mormenekşe, bölgenin merhum insanları anısına Akova ile oynadığı dostluk maçında 1-1 berabere kaldı.

Cantürk: Tek hedef ligde kalma

Mormenekşe Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk devre arası çalışmaları ve ikindi devreye yönelik gazetemize açıklamalarda bulundu. Cantürk, Mormenekşe’nin ikinci devredeki tek hedefinin, tek düşüncesinin Süper Lig’de tutunmak olduğunu vurguladı.

Tüm her şeyin ligde kalma hedefine yönelik yapıldığını söyleyen Cantürk önümüzdeki iki gün içinde yeni transferlerin daha gerçekleşmesini planladıklarını sözlerine ekledi.