12 Ocak 2017

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Sercem-Erdal takası tamam

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Sercem-Erdal takası tamam
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 Basketbolda günlerdir beklen transfer için Mapfree ile Yakın Doğu Üniversitesi sonunda anlaşmaya vardı

 Tonguç KOTAK

 Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Mapfree ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki Sercem-Erdal takası sonunda gerçekleşti.

Mapfree, YDÜ’nün de ısrarla kadrosuna katmak istediği genç yıldızı Kercem’i, Koopspor’a verirken kardeşi Sercem’i ise YDÜ kaptı.

Sercem-Erdal takasının gerçekleşmesini Mapfree yönetimi, antrenör Kadri Alagöz’ün görüşü doğrultusunda kabul etti ve YDÜ de Mapfree’ye Erdal’ı verdi.

 

LAÜ’nün girişimleri sonuçsuz kaldı

Sercem konusunda önceki akşam Lefke Avrupa Üniversitesi yetkilileri ile Mapfree yöneticileri Atatürk Spor Salonu’nda bir görüşme yaptılar. Taraflar Mapfree -LAÜ maçı sonrasında konuyu yemekte de değerlendirdiler. LAÜ’nün Sercem’i transfer etme ısrarına rağmen Mapfree yönetimi Sercem’i daha önce söz verdikleri YDÜ’ye verme kararı aldı.

 

Berk savaşı

Bu arada Girne Amerikan Üniversitesi’nin genç yıldızı Berk için transfer girişimleri sürüyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi, Mapfree ve Koopspor genç oyuncu için Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Şube Sorumlusu Kenan Güvensoy’la temasa geçerek genç oyuncuya talip oldular.

Güvensoy Berk konusundaki cevabını, GAÜ yetkilileri ile görüştükten sonra vereceğini kulüplere iletti.

 

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