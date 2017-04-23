Şener Şen’in arazisine 19 villa

Oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran Şener Şen, son olarak turizmin gözde merkezlerinden Muğla’nın Datça İlçesi’ne bağlı Palamutbükü’nden 10 dönüm arazi satın aldı. Habertürk’ün haberine göre Şen’in denize sıfır konumdaki arazisinde yer alacak 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandı.

75 yaşındaki usta oyuncunun Datça’nın en gözde koylarından Palamutbükü’ndeki arazisinin yanı sıra Rumelihisarı ve Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde iki binası, Etiler’de ise lüks bir dairesi bulunuyor.