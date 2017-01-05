Sendikalara gözdağı

KTÖS’ün ajandasına tepki gösteren bazı milletvekilleri öğretmen sendikalarını cezalandırmak için Cumhuriyet Meclisi’ne yasa önerisinde bulundu. Öneri, iki öğretmen sendikası için çalışan 3 profesyonelin maaşının kesilmesini içeriyor

6 VEKİLDEN ORTAK ÖNERİ: Kamuda yetkili iki öğretmen sendikasına yasa ile tanınan 3 profesyonelin maaşının ödenmesi hakkının iptali için hazırlanan öneriye UBP’den Dursun Oğuz, Zorlu Töre, DP’den Serdar Denktaş, Mustafa Arabacıoğlu, Özdemir Berova ile bağımsız milletvekili Hasan Taçoy imza koydu

GEREKÇE İLGİNÇ: Öğretmenlerin “profesyonel mesleğini icraya imkan tanıma” ve “eğitim öğretimin aksamaması” yasa önerisine gerekçe olarak gösterildi. Önerinin gerekçe kısmında her iki sendika için 3’er ek istihdam yapıldığı ve bunun maliyeye ek yük getirdiği de vurgulandı

“ASIL NEDEN AJANDA”: KTÖS Genel Sekreteri Elcil: Bu yasa önerisinin hedefi KTÖS’tür. Neden ise ajandadır. Toplamda 3 bin 800 öğretmen içerisinde her sendika için 3 profesyonelin maliyeye ek yük getirdiği iddiası komik. Devletin parası yok, öğretmenden tasarruf yapmaya çalışıyor

“ÖRGÜTLÜ YAPIYA SALDIRI”: Gökçebel: KTÖS’ün ajandası bahane edilerek günlerdir süren tartışmaların altından ne çıkacak diye bekliyorduk. UBP-DP yumurta doğurdu. Bu örgütlü yapıya yapılan ilk saldırı değil, son da olmayacak. Bizim bunlara karnımız tok

Duygu Alan’ın haberinin tamamı bugün gazeteniz Havadis’te