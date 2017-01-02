Yılın ilk günü.

İstanbul kana uyandı…

…

İnsanların dini duygularını durmadan kaşır,

Bu duyguları politikaya devşirirsen,

Kadınları “başörtülü, açık” diyerek yaşam tarzları arasına nifak tohumları ekersen,

Camileri örgütlenme mekanları yaparsan,

İmam Hatip okullarında ve ilahiyat fakültelerinde kindar nesil yaratmak istersen,

Gençlerin bir kısmını terörist, bir kısmını vatansever görürsen,

Rakı kullanan insanlara kafayı takarsan,

Eğlence yerlerinde alkol alan yerleri yolundan çıkmış yerler görürsen,

İnsanları etnik ve dini kimliklerine göre ayırıp bundan siyasal kazanç elde etmeyi sürdürürsen…

…

İstanbul da, Ankara da, diğer yerler de,

An gelir kana bulanır her yer;

Onca masum kopar hayattan,

Sonra çıkıp lanetlersen anlaşılmaz,

Ektiğini biçtiğin gün gibi ortadadır lamba…

…

Burası ajanda saldırısı ile yılbaşına girdi,

Orası kanla uyandı yeni yıla.

Her ikisi de aynı kafa.

Lamba…

…

Gazetecileri, akademisyenleri, düşünürleri içeriye at.

Cumhuriyetçileri, laikleri ortağın FETÖ’cülerle bir tut; softa şaşırtması yap,

Atatürk heykellerini yık, taşı, götür, bir köşeye at,

Uyduruk kurtuluş savaşı masalı anlat,

Daha dün barış aradığın Kürtlerin temsilcilerini yargısız teker teker içeriye al,

Her gün düşman yarat; birlikten falan bahset,

Yetmedi, terör, kan, barut, tank, top ve tüfek ortamında kendine Başkanlık ayarla…

…

Yüzün Türkiye değil.

Sen Türkiye değilsin,

Türkiye gibi bakmıyor gözlerin…

…

Demokrasi ve özgürlük isteyenlerin üzerine polis sür, Toma sür, gaz sık, cop salla,

Hilafet isteyenlere yeşil ışık yak, yol ver, yol göster,

Cumhuriyet bayramlarını kutlama,

Uyduruk Kutlu Doğum Haftası falan kutla,

Böyle olunca,

İstanbul da kana uyanır her yer de,

Bilesin lamba…

…

Burası bir ajanda saldırısı ile girdi yeni yıla,

Orası kanla.

İkisi de aynı kafa…

…

Hamile kadınları,

Diz dize el ele tutuşan gençleri,

Başı açık kadınları,

Alkol alan insanları,

Ahlaksız gör,

Yeni yılı İslam’a aykırı gör.

Fetva ver,

İslam’a uymaz falan de,

Ne bekliyordun yarattığın yüzde elli birden?

…

Neticede,

Yürürken Türkiye gibi yürümüyorsun,

Koşarken Türkiye gibi koşmuyorsun,

Gülerken Türkiye gibi gülmüyorsun,

Ağlarken Türkiye gibi akmıyor gözyaşların,

Konuşurken Türkiye gibi konuşmuyorsun.

Sen Türkiye değilsin…