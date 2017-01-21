Seminer yapıldı, fikstür çekildi

2016-2017 Futbol Sezonu U15 Ligi Grupları fikstür çekimi dün gerçekleşirken antrenörler de zorunlu eğitimden geçti
Okan KARADEMİR
2016-2017 Futbol Sezonu U15 Ligi Grupları fikstür çekimi dün gerçekleşirken antrenörler de zorunlu eğitimden geçti.
U15 Ligi’nde fikstür çekimi dün KTFF Ahmed Sami Topcan Salonunda yapıldı.
Süper Lig takımlarının katılımının zorunlu olduğu U15 Ligi’nde, diğer liglerden yapılan müracaatlarla birlikte toplam 35 takım, 8 ayrı grupta mücadele edecek.
Grup karşılaşmaları, 5 takımlı gruplar için 04-05 Şubat 2017 tarihlerinde, 4 takımlı gruplar için ise 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde başlayacak. U15 Ligi, Haziran 2017’de oynanacak olan final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Antrenörlere seminer verildi
U15 Ligi fikstür çekimi öncesinde ise ligde yer alacak takımların teknik sorumlularına dün KTFF Ahmed Sami Topcan Salonunda seminer verildi.
Lig öncesi katılımın zorunlu olduğu seminerde, Hüseyin Aşkın Kınacı Alt-yapılarda Antrenman Modelleri, Osman Emiroğlu Beceri ve Psiko-Motor Gelişimi ve Nazım Serkan Burgul ise Yönetim Psikolojisi konuları hakkında antrenörlere bilgi aktardı.
Seminere, katılan 29 teknik adama sertifikaları ise fikstür çekimi öncesi takdim edildi. Seminere katılmayan teknik adamlar için ise, KTFF’ye geçerli mazaretlerini bildirmeleri gerekecek.
2016-2017 FUTBOL SEZONU U15 LİGİ GRUPLARI İLK DEVRE FÜKSTÜRÜ
1.GRUP
- HAFTA
MEHMETÇİK-DİPKARPAZ
KARADENİZ 61-İSKELE TRABZON
- HAFTA
DİPKARPAZ-KARADENİZ 61
İSKELE TRABZON-MEHMETÇİK
- HAFTA
MEHMETÇİK-KARADENİZ 61
İSKELE TRABZON-DİPKARPAZ
2.GRUP
- HAFTA
MESARYA-MORMENEKŞE
- BOĞAZİÇİ-GENÇLER BİRLİĞİ
- HAFTA
MORMENEKŞE-Y. BOĞAZİÇİ DSK
GENÇLER BİRLİĞİ-MESARYA
- HAFTA
MESARYA-Y. BOĞAZİÇİ
GENÇLER BİRLİĞİ-MORMENEKŞE
3.GRUP
- HAFTA
ÇANAKKALE-MAĞUSA TÜRK G.
DUMLUPINAR-MARAŞ
MAĞUSA AKADEMİ-BAY
- HAFTA
MAĞUSA AKADEMİ-DUMLUPINAR
MARAŞ-ÇANAKKALE
MAĞUSA TÜRK G.-BAY
- HAFTA
MAĞUSA TÜRK G.-MARAŞ
ÇANAKKALE-MAĞUSA AKADEMİ
DUMLUPINAR-BAY
- HAFTA
DUMLUPINAR-ÇANAKKALE
MAĞUSA AKADEMİ-MAĞUSA TÜRK G.
MARAŞ-BAY
- HAFTA
MARAŞ-MAĞUSA AKADEMİ
MAĞUSA TÜRK G.-DUMLUPINAR
ÇANAKKALE-BAY
4.GRUP
- HAFTA
DENİZLİ-BAF ÜLKÜ Y.
YALOVA-LEFKE
BİNATLI-BAY
- HAFTA
BİNATLI-YALOVA
LEFKE-DENİZLİ
BAF ÜLKÜ Y.-BAY
- HAFTA
BAF ÜLKÜ Y.-LEFKE
DENİZLİ-BİNATLI
YALOVA-BAY
- HAFTA
YALOVA-DENİZLİ
BİNATLI-BAF ÜLKÜ Y.
LEFKE-BAY
- HAFTA
LEFKE-BİNATLI
BAF ÜLKÜ Y.-YALOVA
DENİZLİ-BAY
5.GRUP
- HAFTA
GAÜ ÇETİNKAYA-GÖÇMENKÖY
GÖNYELİ-K.KAYMAKLI
- HAFTA
GÖÇMENKÖY-GÖNYELİ
K.KAYMAKLI-GAÜ ÇETİNKAYA
- HAFTA
GAÜ ÇETİNKAYA-GÖNYELİ
K.KAYMAKLI-GÖÇMENKÖY
6.GRUP
- HAFTA
HAMİTKÖY-CİHANGİR
GENÇLİK GÜCÜ-DEĞİRMENLİK
YENİCAMİ-BAY
- HAFTA
YENİCAMİ-GENÇLİK GÜCÜ
DEĞİRMENLİK-HAMİTKÖY
CİHANGİR-BAY
- HAFTA
CİHANGİR-DEĞİRMENLİK
HAMİTKÖY-YENİCAMİ
GENÇLİK GÜCÜ-BAY
- HAFTA
GENÇLİK GÜCÜ-HAMİTKÖY
YENİCAMİ-CİHANGİR
DEĞİRMENLİK-BAY
- HAFTA
DEĞİRMENLİK-YENİCAMİ
CİHANGİR-GENÇLİK GÜCÜ
HAMİTKÖY-BAY
7.GRUP
- HAFTA
DÜZKAYA-ESENTEPE
DİKMENGÜCÜ-DOĞAN TB
- HAFTA
ESENTEPE-DİKMENGÜCÜ
DOĞAN TB-DÜZKAYA
- HAFTA
DÜZKAYA-DİKMENGÜCÜ
DOĞAN TB-ESENTEPE
8.GRUP
1.HAFTA
KARŞIYAKA-LAPTA
MERİT A.YEŞİLOVA-TÜRK OCAĞI
- HAFTA
LAPTA-MERİT A.YEŞİLOVA
TÜRK OCAĞI-KARŞIYAKA
- HAFTA
KARŞIYAKA-MERİT A.YEŞİLOVA
TÜRK OCAĞI-LAPTA