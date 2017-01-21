Seminer yapıldı, fikstür çekildi

2016-2017 Futbol Sezonu U15 Ligi Grupları fikstür çekimi dün gerçekleşirken antrenörler de zorunlu eğitimden geçti

Okan KARADEMİR

2016-2017 Futbol Sezonu U15 Ligi Grupları fikstür çekimi dün gerçekleşirken antrenörler de zorunlu eğitimden geçti.

U15 Ligi’nde fikstür çekimi dün KTFF Ahmed Sami Topcan Salonunda yapıldı.

Süper Lig takımlarının katılımının zorunlu olduğu U15 Ligi’nde, diğer liglerden yapılan müracaatlarla birlikte toplam 35 takım, 8 ayrı grupta mücadele edecek.

Grup karşılaşmaları, 5 takımlı gruplar için 04-05 Şubat 2017 tarihlerinde, 4 takımlı gruplar için ise 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde başlayacak. U15 Ligi, Haziran 2017’de oynanacak olan final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Antrenörlere seminer verildi

U15 Ligi fikstür çekimi öncesinde ise ligde yer alacak takımların teknik sorumlularına dün KTFF Ahmed Sami Topcan Salonunda seminer verildi.

Lig öncesi katılımın zorunlu olduğu seminerde, Hüseyin Aşkın Kınacı Alt-yapılarda Antrenman Modelleri, Osman Emiroğlu Beceri ve Psiko-Motor Gelişimi ve Nazım Serkan Burgul ise Yönetim Psikolojisi konuları hakkında antrenörlere bilgi aktardı.

Seminere, katılan 29 teknik adama sertifikaları ise fikstür çekimi öncesi takdim edildi. Seminere katılmayan teknik adamlar için ise, KTFF’ye geçerli mazaretlerini bildirmeleri gerekecek.

2016-2017 FUTBOL SEZONU U15 LİGİ GRUPLARI İLK DEVRE FÜKSTÜRÜ

1.GRUP

HAFTA

MEHMETÇİK-DİPKARPAZ

KARADENİZ 61-İSKELE TRABZON

HAFTA

DİPKARPAZ-KARADENİZ 61

İSKELE TRABZON-MEHMETÇİK

HAFTA

MEHMETÇİK-KARADENİZ 61

İSKELE TRABZON-DİPKARPAZ

2.GRUP

HAFTA

MESARYA-MORMENEKŞE

BOĞAZİÇİ-GENÇLER BİRLİĞİ HAFTA

MORMENEKŞE-Y. BOĞAZİÇİ DSK

GENÇLER BİRLİĞİ-MESARYA

HAFTA

MESARYA-Y. BOĞAZİÇİ

GENÇLER BİRLİĞİ-MORMENEKŞE

3.GRUP

HAFTA

ÇANAKKALE-MAĞUSA TÜRK G.

DUMLUPINAR-MARAŞ

MAĞUSA AKADEMİ-BAY

HAFTA

MAĞUSA AKADEMİ-DUMLUPINAR

MARAŞ-ÇANAKKALE

MAĞUSA TÜRK G.-BAY

HAFTA

MAĞUSA TÜRK G.-MARAŞ

ÇANAKKALE-MAĞUSA AKADEMİ

DUMLUPINAR-BAY

HAFTA

DUMLUPINAR-ÇANAKKALE

MAĞUSA AKADEMİ-MAĞUSA TÜRK G.

MARAŞ-BAY

HAFTA

MARAŞ-MAĞUSA AKADEMİ

MAĞUSA TÜRK G.-DUMLUPINAR

ÇANAKKALE-BAY

4.GRUP

HAFTA

DENİZLİ-BAF ÜLKÜ Y.

YALOVA-LEFKE

BİNATLI-BAY

HAFTA

BİNATLI-YALOVA

LEFKE-DENİZLİ

BAF ÜLKÜ Y.-BAY

HAFTA

BAF ÜLKÜ Y.-LEFKE

DENİZLİ-BİNATLI

YALOVA-BAY

HAFTA

YALOVA-DENİZLİ

BİNATLI-BAF ÜLKÜ Y.

LEFKE-BAY

HAFTA

LEFKE-BİNATLI

BAF ÜLKÜ Y.-YALOVA

DENİZLİ-BAY

5.GRUP

HAFTA

GAÜ ÇETİNKAYA-GÖÇMENKÖY

GÖNYELİ-K.KAYMAKLI

HAFTA

GÖÇMENKÖY-GÖNYELİ

K.KAYMAKLI-GAÜ ÇETİNKAYA

HAFTA

GAÜ ÇETİNKAYA-GÖNYELİ

K.KAYMAKLI-GÖÇMENKÖY

6.GRUP

HAFTA

HAMİTKÖY-CİHANGİR

GENÇLİK GÜCÜ-DEĞİRMENLİK

YENİCAMİ-BAY

HAFTA

YENİCAMİ-GENÇLİK GÜCÜ

DEĞİRMENLİK-HAMİTKÖY

CİHANGİR-BAY

HAFTA

CİHANGİR-DEĞİRMENLİK

HAMİTKÖY-YENİCAMİ

GENÇLİK GÜCÜ-BAY

HAFTA

GENÇLİK GÜCÜ-HAMİTKÖY

YENİCAMİ-CİHANGİR

DEĞİRMENLİK-BAY

HAFTA

DEĞİRMENLİK-YENİCAMİ

CİHANGİR-GENÇLİK GÜCÜ

HAMİTKÖY-BAY

7.GRUP

HAFTA

DÜZKAYA-ESENTEPE

DİKMENGÜCÜ-DOĞAN TB

HAFTA

ESENTEPE-DİKMENGÜCÜ

DOĞAN TB-DÜZKAYA

HAFTA

DÜZKAYA-DİKMENGÜCÜ

DOĞAN TB-ESENTEPE

8.GRUP

1.HAFTA

KARŞIYAKA-LAPTA

MERİT A.YEŞİLOVA-TÜRK OCAĞI

HAFTA

LAPTA-MERİT A.YEŞİLOVA

TÜRK OCAĞI-KARŞIYAKA

HAFTA

KARŞIYAKA-MERİT A.YEŞİLOVA

TÜRK OCAĞI-LAPTA