En Üst

10 Mayıs 2017

  • search
Logo Yanı
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Selma Eylem: Hedef özelleştirmek

Tarih:
Bir yorum bırakın
7 Görüntüleme
Selma Eylem: Hedef özelleştirmek
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, ülkedeki politikaların hedefinin,  kamusal hizmetlerin bitirilerek özelleştirmenin gerçekleştirilmesi olduğunu savundu.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim ve sağlık alanında yapılanlar tam da budur” ifadelerini kullanarak, eğitimde ve  sağlıkta  hizmeti sunanın  da alanın  da memnun olmadığını, nedeninin devletin yatırım yapmayarak  kamu hizmetlerini niteliksizleştirmesi olduğunu  kaydetti.

Selma Eylem, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nun, Tıp-İş’in  verdiği mücadeleye karşı yapmaya çalıştığının grev kırıcılığı olduğunu ve bunun yasalara aykırı ve  suç olduğunu iddia etti.

Eylem, “Bunu yapmak yerine, öğretmenleri de doktorları da dinlemeli, altyapı yatırımlarının gerekli ve yeterli şekilde yapılmasını sağlamalı ve tüm çalışanlar için çözüm üretmelisiniz. Bu sizin göreviniz” dedi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, çözümün, “göç yasasının kaldırılması, özel sektör çalışanlarına sendikalaşma hakkı verilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanması” olduğunu ifade etti.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King