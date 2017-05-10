Selma Eylem: Hedef özelleştirmek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, ülkedeki politikaların hedefinin, kamusal hizmetlerin bitirilerek özelleştirmenin gerçekleştirilmesi olduğunu savundu.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim ve sağlık alanında yapılanlar tam da budur” ifadelerini kullanarak, eğitimde ve sağlıkta hizmeti sunanın da alanın da memnun olmadığını, nedeninin devletin yatırım yapmayarak kamu hizmetlerini niteliksizleştirmesi olduğunu kaydetti.

Selma Eylem, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nun, Tıp-İş’in verdiği mücadeleye karşı yapmaya çalıştığının grev kırıcılığı olduğunu ve bunun yasalara aykırı ve suç olduğunu iddia etti.

Eylem, “Bunu yapmak yerine, öğretmenleri de doktorları da dinlemeli, altyapı yatırımlarının gerekli ve yeterli şekilde yapılmasını sağlamalı ve tüm çalışanlar için çözüm üretmelisiniz. Bu sizin göreviniz” dedi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, çözümün, “göç yasasının kaldırılması, özel sektör çalışanlarına sendikalaşma hakkı verilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanması” olduğunu ifade etti.