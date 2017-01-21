‘Selfie’ Yüzünden Kavga Ettiler

Duman’ın solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural, selfie çekmek isteyen gençlerle atıştı. Telefonu gençlerin elinden alan Ural fotoğrafları silince gergin dakikalar yaşandı

Rock müziğinin ünlü ismi Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural, Taksim’de birlikte selfie çekmek isteyen gençlerle atıştı.

ÖNCE ‘İZİN ALIN’ DEDİ

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, geçtiğimiz akşam İstiklal Caddesi’nde el ele görüntülendi. Kaan Tangöze yanlarına gelen bir grup arkadaşın birlikte fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Kıvılcım Ural ise, “Hepiniz izin alın, izin almadan fotoğraf çekmeyelim” diyerek sert çıktı.

SONRA ‘BEN ÇEKEYİM’ DEDİ, FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Kıvılcım Ural, daha sonra “Siz geçin, ben çekeyim” diyerek Tangöze hayranından telefonu aldı ve telefonun galerisine girerek çekilen fotoğrafları sildi. Tangöze’nin hayranları fotoğrafları sildiği için genç kadına tepki gösterdi. Artan gerilimi Kaan Tangöze araya girerek yatıştırdı. Esnafın ünlü şarkıcıya “Yengeyle işin zor” diye bağırması ise Ural’ı bir kez daha çileden çıkardı.