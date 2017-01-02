 Selami Şahin’le nostaljik yolculuk

KULAKLARININ PASINI SİLDİ:

Her konserini dolu dolu yaşatan Türkiye’nin sevilen sanatçısı Selami Şahin, yeni yıl etkinlikleri kapsamında Vuni Palace Hotel’de sahne aldı. Konserinde konukların kulaklarının pasını silerken sahne performansıyla da beğeni topladı

KONSER ÖNCESİ DEFİLE:

Selami Şahin konseri öncesi, H&V ajans modelleri, Can Kürşat direktörlüğünde Girne’de yeni açılan Bilzerians mağazasının bay, bayan eşofman ve elbiselerini tanıttı. Gece de oryantel danşcılar eşliğinde dans şov gösteride beğeni topladı

Her konserini dolu dolu yaşatan Türkiye’nin duayen sanatçısı Selami Şahin yıl başı gecesi Vuni Palace Hotel’de sahne aldı.

Geçmişten günümüze tam bir müzik ziyafeti veren ünlü sanatçı, unutulmaz parçalarıyla konserine başladı.

Şarkılarının neredeyse tamamını konuklarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Şahin, gösterilen yoğun ilgiden ve konuklarının şarkılarına eşlik etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Selami Şahin, “Hep birlikte eğleneceğiz. Hoş geldiniz” diyerek konserine devam etti.

Hareketli parçalarıyla da özellikle kadın hayranlarını yerlerinde oturtmayan Selami Şahin, bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken gelen istek parçaları da geri çevirmedi.

Konuklarına hareketli parçalarla tadına doyulmaz bir konser ve eğlence yaşatan ünlü sanatçı, konukları nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Eğlencenin temposunun hiç düşmediği gecede konuklar da eğlenceli saatler yaşamanın keyfini çıkardı. Gece de oryantel danşcılar eşliğinde dans şov gösteride beğeni topladı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde eğlenen konuklar, şarkıların ritmine kendilerini bırakırken masalarındaki Chivas Regal viskiyle de keyiflerine keyif kattı.

Konser öncesi defile

Selami Şahin konseri öncesi, H&V ajans modelleri Anna, Sasha, Büşra, Buket, Nutkun, Semra ve Kemal, Can Kürşat direktörlüğünde Girne’de yeni açılan Bilzerians mağazasının bay, bayan eşofman ve elbiselerini tanıttı. Birbirinden ünlü markaların olduğu Bilzerians mağazası güzel modeller tarafından şık bir defile ile konuklara sunuldu.

Genç ve başarılı işadamı Can Kürşat, eğlence sektöründen sonra bu kez de Girne’de butik ve konfeksiyon sektöründeki yeni yatırımı olan Bilzerians mağazasıyla bu sektöre de damga vurmaya hazırlanıyor.

H&V ajans Direktörü Hayriye Vurdu, Bilzerians mağazasının direktörü Can Kürşat ve Vuni Palace Hotel Halkla İlişkiler sorumlusu Sevnur Akgün Sipahi’ye plaket takdimiyle defile sona erdi.

Fotoğraflar Hakan Topaloğlu