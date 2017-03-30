Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan yarın açlık grevine başlıyor.

HDP Genel Merkezi, Demirtaş ile Zeydan’ın yarından itibaren açlık grevini başlayacağını açıkladı.

Açıklamada, cezaevine koşullarına tepki gösterildi, devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda adım atılmadığı belirtildi.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi’ne konulmuştu. Daha önce cezaevindeki bazı PKK’lı hükümlüler, OHAL nedeniyle getirilen kısıtlamaları ve ceza infaz kurumunun uygulamalarını öne sürüp, protesto için açlık grev başlatmıştı.

DBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada da, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel’in açlık grevine başlayacağı duyuruldu.