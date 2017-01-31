Şehrin göbeğinde akıl almaz ihmal

Lefkoşa K. Kaymaklı bölgesinde dün meydana gelen yangın yürekleri ağıza getirdi. Yangın çıktığı sırada evde yalnız üç küçük çocuğun bulunması büyük bir insanlık dramını ortaya çıkardı

Bahadır AYNA

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde Çamlık Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Bozdoğan’a ait kaporta dükkanında çıkan yangın bir insanlık dramını ortaya çıkarttı. Yaşamlarını kaporta dükkanının arka kısmındaki baraka yapıda sürdüren Çapur ailesinin 3, 4 ve 6 yaşlarındaki çocukları yangından kıl payı kurtuldu. Yangın dün akşam 18.45 sıralarında, baraka yapının içerisinde bulunan odun sobasından halıya kömür düşmesi sonucu meydana geldi. Dün akşam saatlerinde anne Ramakasir Çapur

ve baba Mustafa Çapur alışveriş yapmak için evden çıkmıştı. Yangın çıktığı sırada evde yalnız kalan3, 4 ve 6 yaşındaki çocukların yangından yara almadan kurtulması büyük bir şanstı.

Çocukları komşular kurtardı

Yangını fark eden Çamlık Sokak sakinleri hemen itfaiyeyi olay yerine çağırdı. Komşular, evde çocukların olduğunu fark edince çocukları dışarı çıkarttı.

İtfaiye ekipleri anında müdahale etti

İtfaiye ekipleri aldıkları ihbar üzerine hemen bölgeye intikal etti. 2 itfaiye aracı yangını dört biryandan söndürmek için çalışma yaptı. Ekipler baraka yapının mutfak kısmına dışarıdan müdahale etmek için yoğun çaba harcadı.

Sinir krizi geçirdi

Ramakasir Çapur alışverişten döndüğü esnada evinin alevler içinde kaldığını görünce evlatlarının isimlerini haykırarak sinir krizi geçirdi. Baba Mustafa Çapur ise çocuklarının güvende olduğunu öğrenince eşini sakinleştirmeye çalıştı.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı

Bölgedeki vatandaşlar çocukların dumandan etkilendiği gerekçesi ile bölgeye ambulans çağırdı. 3 yaşındaki Nezehat Çapur, 4 yaşındaki Hilal Çapur ve 6 yaşındaki Yasmin Çapur ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik çocuklar ambulansa bindirilirken olayın şokunu üzerlerinden atamadıkları gözlemlendi.

Komşular aileyi eleştirdi

Olayı merak eden bölge halkı, olayın yaşandığı sırada ailenin evde olmamasını büyük bir ihmal olarak yorumladı. Komşular evlerinin yandığına feryat eden aileye “Verilmiş sadakanız varmış ki çocuklarınıza bir şey olmadı, halinize şükredin” eleştirisinde bulundu.

Kullanılmaz halde

İtfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürse de baraka yapıyı kurtaramadı. 3 gözden oluşan baraka yapının oturma odası, mutfak kısmı ve banyo kısmının içerisindeki her şey kül oldu.