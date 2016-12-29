Hükümetin uyum konusundaki tavrı mükemmel değil miydi?

Tahsisler, yanlış anlamalar, mersedesler.

Hükümetin “biz bir’iz” mesajları gerçek değil miydi?

Emirnameler, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya güvensizlikler.

Hükümetin “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” duruşu samimi değil miydi?

Atamalar, gizli zamlar, yargıdan dönen kararlar.

Değilmiş diyesim geliyor.

Bu muhteşem uyum ilk anlaşmazlıkta nasıl bozulabilir?

Bu sonsuz güven, ilk sorunda nasıl yokolabilir?

***

Sebebin ne olduğunun bir önemi yok.

Mali protokole uygun değilmiş, falan filan hikaye.

Efendim, KTHY, ETİ ve CAS çalışanlarının özlük hakları protokol dışı imiş.

E şimdi sormazlar mı mali protokolun içinde hiç oldunuz mu ki?

Kamu reformu, yerel yönetim reformu gibi.

Yada limanlar işletmeleri, KIB-TEK gibi.

Hiç içinde olunmayan bir protokolun dışına çıkmak ne zamandan beri sorun?

Hasılıkelam, hükümetin protokole uyum konusu bir masal.

Bu masalın, masal olduğunu da kendileri de biliyor zaten.

***

Özelleştirme yasasına ilişkin “sorun” büyük uyumu bozdu velhasıl.

Ortakların dominant lideri Meclisi terk eyledi.

Terk-i diyar ederken de “Başbakanın tavrını kabul etmem” dedi.

Hükümeti domine eden ortak kızınca, Başbakan da kızdı.

Ve sihirli formülü açıkladı; “Seçimse seçim”

Bu formülasyon büyüsü ile sular durulur gibi oldu.

Akil açıklamalar ile uyumun devamı vurgulandı.

Kriz yok, makamı koruyoruz evelallah mealinde açıklamalar yapıldı.

Haliyle ve beklendiği gibi herşey halı altına süpürüldü.

***

Ancak, bu noktadan sonra “muhteşem uyum” devam etmez.

Başbakanın zihnindeki seçim fikri artık günışığında.

Nisan mı Haziran mı diye düşünülen seçim artık masada.

Bir nevi cin artık şişeden çıkmış durumda.

Cini de şişeye sokmak ise neredeyse imkansız.

Bu süreçte yapılacak tek şey seçime hazırlanmak .

Kabine mi değiştirilir, memura zam mı verilir bilinmez.

Ama bilinen tek şey seçim sathı mailine girildiği.

Çünkü, halkın beklentileri karşılanamadı.

İcrada herhangi bir başarı sağlanamadı.

Toplumsal bir huzur ve uyum elde edilemedi.

***

Bu hükümet maalesef tutmadı.

Maaş ödenmesi dışında olumlu hiçbirşey yok.

Mali protokol uygulanmadı, icra yargıdan döndü.

Emirname ısrarları, mersedesler ve zamlar bunalttı.

Ölümlü kazalar ve sel felaketleri derinden yaraladı.

Geriye, kaybedilmiş yıllarımız kaldı yine.

Bu sebeple, toplumsal bir değişim için seçim olmalı.

Kaybolan yıllara ağlamak yerine geleceğe gülümseyebilmeliyiz.

Haydi Sn Başbakan, siz “seçimse seçim” dediniz.

Bizde “evet seçim” diyoruz.