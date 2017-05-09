‘Seçim, Kıbrıs’ın geleceğini belirleyecek’

Cyprus Mail ve Alithia gazetelerinde köşe yazarı olan Christos Panayiotides Kıbrıs sorunu üzerine yazdığı makalesinde Kıbrıs’ın geleceğinin zor olduğunu, zamanın tükendiğini ve asla daha iyi bir anlaşma sağlanamayacağını kaydetti.

İşte o yazı

Söylentilere göre, Kıbrıs sorununun çözümünde müzakere sürecinin çöküşünün ana nedeni bir anlaşmaya çok yakın olduğumuza inanmamız yönündeydi.

Bu iddia içerisinde herhangi bir hak var ise( mevcut kanıtlar varolduğunu ileri sürüyor ) o zaman bu gerçeğin anı olmalı.

Pratik açıdan bakıldığında, elimizdeki gerçek seçenekler şunlardır: (a) Kıbrıs’ın bölünmesi ve (b) kuzey kesimi Kıbrıslı Türklerin kontrolü altında olacak federal bir yapı. Üçüncü bir seçeneğimizin bulunmadığının ve açıkça söylemek gerekirse, adanın bütününde hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler pahasına, kademeli ve acılı bir şekilde adanın tamamının Türkleştirilmesine yol açıyor.

Her iki seçeneğin de değerlendirmek istediğimiz, serin ve objektif bir şekilde, riskleri vardır. Bu değerlendirme sürecinde, dengesizliğin bir veya daha fazla yönde etkilenmesini sağlayan kısa görüşlü çıkarların varlığına izin vermeliyiz.

Örneğin, çitin her iki yanında memurların çok sayıda örneğini gördük Federal bir yapının üst düzey görevlerin diğer topluluğun üyeleriyle paylaşılması gerektiği düşünüldüğünde, sivil hizmette üst sıralara erişme konusundaki algılanan olumlu beklentilerini olumsuz etkileyeceği için bölünmeyi tercih edenler.

Ayrıca federal bir yapıda “doğru dizeleri çekme” yeteneğinden olumsuz etkilenebileceğini ya da daha fazla rekabetle karşı karşıya kalacaklarını düşünerek devletle ilgilenen iş adamlarının örneklerini gördük. Denklemin öbür tarafında, aşırı risk almak için istekli olabilmeleri için bölmeyi önlemeye çok hevesli olanlar var.

Kıbrıs vatandaşlarına açık, net ve dürüstçe, seçenekler nelerdir ve seçimlerini yapmaları ve kararlarının sonuçlarının sorumluluğunu kabul etmeleri için zaman tanımaya gelmiştir.

“Evet” ya da “hayır” kararı olmamalıdır; “Bir bölüm” veya “federasyon” kararı olmalıdır. Mevcut seçenekleri açıklamanın yükü kaçınılmaz olarak politikacılar omuzlarına düşecek ancak gazeteciler de bu süreçte oynayacakları çok önemli bir role sahip olacaklar – muhtemelen politikacılardan daha önemli bir rol oynayacak. Gazeteciler, Kıbrıs halkının bu tarihi seçimi yapmalarına yardımcı olma sorumluluğundaki paylarını kabul etmeli ve kabul etmelidir; Önyargı veya korku olmadan hareket etmelidirler.

Kıbrıslıların önereceği seçim, Kıbrıs’ın geleceğini belirleyecek. Geçmişe ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz ölçülmez. Bir yıl içinde cumhurbaşkanına kimin seçileceği değil, önümüzdeki 500 ya da 1000 yıl açısından düşünmeye teşvik edilmeliyiz.

Bu durumda, Nicos Anastasiades yeniden seçilmek zorunda kalmamalı; Bunun yerine, “bölüm” ya da “federasyon” hakkındaki kararın öncesinde olması gereken tartışmanın adil ve objektif bir tarzda yürütülmesini sağlayarak gerçek bir devlet adamı olarak hizmet etmelidir.

Bu arada, tarafımızdan adil uygulanması mutlak teminatlarla güvence altına alınacak bir anlaşmaya varabileceğimiz temelinde çalışmak bir yanlış. Tek gerçek garanti, gerek Kıbrıslı Rumlar’ın gerekse Kıbrıs Türklerinin işe yaraması yönündeki kararlılığı olacak. Böyle bir girişimin “ana ülkeler” tarafından federasyonun Yunanistan veya Türkiye’nin kısa vadeli çıkarlarına hizmet edeceği şekilde müdahale edeceği çok belirgin bir risk taşıyor.

Bu vurgu, Yunanistan’ın ve Türkiye’nin kültürel etkisinin aksine, Kıbrıs’ı politik olarak korumakla izole etmeye odaklanmalıdır. Eğer bu bir şekilde başarılabilirse, federasyona gitmekten çekinmeyelim.

Aksi halde Kıbrıs’ın geleceği zordur. Her ne düşünürse görsün, meselenin gerçek şu ki zamanımız tükeniyor ve sabrımız bitiyor. Asla daha iyi bir anlaşma sağlayamayacağız. Kim bunun tersinin Kıbrıs halkını bir gezintiye çıkardığını söylüyor. Yaklaşık 50 yıldır devam etmekte olan uzun bir yolculuk. Yeterince yaşadık. Geç Başpiskopos zaferle “zafer” ilan edince 16 yaşındaydık. Şimdi, 72 yaşındayım. Ya şimdi ya asla

Cyprus Mail – Christos Panayiotides | Çeviri: HK Ajans