Seçim Haziran’a Ertelensin

Cumhuriyet Meclisi’nin Sayıştay üyeliği seçimi memleket meselesine döndü.

Emekliliğine 3 ay kalan birisinin seçilmeye çalışılması tepki yarattı.

Sadece 3 ay görev yapıp emekli ikramiyesinde 200 bin lira gibi çok yüksek bir rakam kazanacak olması şüphesiz ki kamu vicdanını yaralayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Bu seçimde iki kişi yarışıyor.

Konunun şahsileştirilmemesi için yarışan iki kişinin adını özenle anmamaya çalıştım.

Hepimizin malumudur ki bu memleketin ekstradan sorunları şahsileştirme yani kişiselleştirme sorunu da vardır.

Kişiler tartışılmaya başlanır ve konunun özü, esası kaynar gider.

Dolayısı ile kişilerle ilgili bir derdimiz olmadığını vurgulamak isterim.

İtirazımız çok nettir: Emekliliğine 3 ay kala birisine adeta kıyak yapar gibi imkanlar yaratmak ve bunu da kamunun yani halkın parasıyla yapmak doğru değildir.

Hele de bunun siyasi bir krize dönüştürülmesi, sırf bu yüzden meclisin defalarca toplanamaması da doğru değildir.

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Meclis’te Sayıştay üyeliği için bir tur seçim yapıldı. Her iki aday da seçilmek için yeterli oya ulaşamadı.

Şimdi eğer meclis toplanabilirse ikinci tur yapılacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün konuyla ilgili aradı ve görüşlerini paylaştı.

Sayıştay’daki bir üyelik bir buçuk yıldır boşmuş.

Meclis Başkanı’nın kararı ile (onun yetkisindedir) münhala çıkılmış.

Niye bu kadar beklendiği ve niye tam da bu zamanda münhala çıkıldığıyla ilgili UBP’nin şiddetli itirazları olmuş.

Diğer adayın seçilmemesi için emekliliğine 3 ay kalan aday desteklenmiş.

Serdar Denktaş “bu CTP’nin bir oyunudur” diyor.

CTP kendi adayına oy verilsin diye emekliliğine 3 ay kalma konusunu istismar edip hükümeti zor durumda bırakmayı hedefliyor.

Serdar Denktaş’ın önerisi şudur;

Seçim süreci başlamış olmasına rağmen bu seçim iptal edilsin.

Haziran’da yeniden münhala çıkılsın.

Niye Haziran?

Çünkü zaten emekli olacak olan aradan çıkacak, tek kişiyle de seçim yapılamayacağına göre başka adayların da yarışacağı ortam yaratılsın.

Serdar Denktaş’a göre Haziran’da en az yedi kişi aday olma koşullarına erişir.

Meclis de bu başvurular üzerinden seçimini yapar.

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Serdar Denktaş’ın özet olarak görüşleri bunlar.

Meclis Başkanlığı’nın şimdiki münhalı iptal etme yetkisi var mı bilmiyorum.

Yetkiden de öte iptal iradesi var mıdır onu da bilmiyorum.

Bildiğim tek şey vardır ki meclis, hükümet ve muhalefet gereksiz yere gerginliğe girdiler ve zaman kaybetme lüksü olmamasına rağmen bu kriz yüzünden meclis toplantıları bile yapılamıyor.

Ve kesin olan şey de nedir bilir misiniz?

Emekliliğine 3 ay kala ekstradan 200 bin lira emekliye ikramiyesi noktasını kimse ama hiç kimse kabul edemez.

Başka adaylar da mı bulunur, Haziran’a mı ertelenir bu sorun bir şekilde çözülür veya derhal çözülmesi gerekir.

Bu devletin bir kişiye değil 200 bin tek bir kuruş bile ödememesi lazımdır.

Bu da böyle biline…