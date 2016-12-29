Saygun: Yazılanlar gerçektir… Ajandalar tükendi…

KTÖS Başkanı Semen Yönsel Saygun’den ajanda ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Resmi tarih her zaman doğruyu aktarmaz. Egemenlerin yazdığı tarihtir resmi tarih. KTÖS’ün ajandalarında gerçek tarih ile yüz yüze gelmek bazılarını ürkütse de bu gerçekler araştırmacılarımız tarafından araştırılıp tespiti yapılan gerçeklerdir. Bu ülkede bir barış olacaksa bu gerçeklerle yüzleşmemizle olacak. Eksik bilgiler öğretmenlerimizin katkılarıyla ajandaların yeni basımlarda geliştirilerek eklenecektir. Ajandalarımız gösterdiğiniz ilgiden dolayı şimdilik tükenmiştir.”