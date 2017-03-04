Savaştan kaçıp hücreye düştüler

Suriye’deki savaştan kaçarken, Mersin’deki insan tacirleri tarafından Güney Kıbrıs diye Mağusa sahiline bırakılan 9 Suriyeli göçmen bir hafta daha tutuklu kalacak

Nadire BAHADİ

Suriye’deki savaştan canlarını kurtarmak isterken insan tacirlerinin tuzağına düşen ve Güney Kıbrıs yerine Mağusa’da Glapsides sahiline bırakılan Suriyeli kaçak göçmenler yeniden Suriye’ye gönderilmek istemiyorlar.

Polis yasa dışı göçmenlerin Güney Kıbrıs’a ihraç edilebilmeleri için muhaceret aracılığı ile ara bölgede bulunan Bilgi Paylaşım Birimine müracaatta bulunuyor.

Elde edilen bilgilere göre, kaçak göçmenlerin tutuklanmasının ardından Mülteci Hakları Derneği’nden bazı yetkililer Suriyeli göçmenlerle görüştü ve kaçak göçmenlere yardımda bulundu.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve eşinin tutuklandığını öğrenen Khaled Al Khaled ise Mağusa Polis Müdürlüğü’ne koştu.

Kaçak göçmenler dün tutukluluk süresi talebi için yeniden Mağusa’da mahkemeye çıkarılırken, Khaled yaptığı açıklamada eşine ve akrabalarına kavuşmak istediğini ve gerekli yerlere gereken başvuruyu yapacağını söyledi.

Öte yandan “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapma” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan 9 kaçak göçmen aleyhinde 7 gün daha tutukluluk süresi temin edildi.

Polis soruşturması sürüyor

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut, 1 Mart tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin devriyede bulunduğu sırada Kaliland bölgesindeki otobüs durağından geçmekte oldukları esnada 9 kaçak göçmenin tespit ettiklerini anımsattı. Narkotik ekiplerinin zanlıları soruşturma amaçlı olarak Mağusa Polis Müdürlüğüne sevk ettiklerini söyleyen Bulut, Adli Şube’de yapılan sorgulamada zanlıların 1 Mart tarihinde 14 bin 500 Dolar karşılığında Mersin’den bir tekne ile önce Glapsides-Bedis bölgesine ardından Suriçine oradanda Kaliland bölgesindeki bir eve teslim edildiklerini kaydetti.

Polis memuru İbrahim Bulut, önceki gün mahkemeden temin edilen tutukluluk süresi içinde zanlıların Rum tarafındaki akrabaları olduğunu söyleyen, kadın zanlılardan birinin eşi ile bir başka zanlının dayısının eşi olduğunu söyleyen 2 şahsın Adli Şubeye geldiğini belirtti.

Bu şahıslardan bir araştırma yapıldığını söyleyen Bulut, zanlıların buraya nasıl geldiği ile ilgili bir tespitleri olmadığını söyledi. Bulut soruşturmanın selameti açısından mahkemeden süre talep etti.

Zanlılar: “Bizi Suriye’ye geri göndermeyin”

Mahkemede söz alan kaçak göçmenler ise mahkemeden Suriye’ye geri gönderilmemelerini talep etti.

Hacımulla: “Mahkemenin ihracın nereye yapılacağı yönünde karar yetkisi yok”

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, Suriyeli zanlıların soruşturma maksatları bakımından 7’şer gün daha tutuklu kalmalarına karar verirken, Rum tarafına gönderilmelerini talep eden zanlılara “Sizin nereye ihraç edilebileceğinize karar verecek yetkili makam mahkeme değildir. İsterseniz gerekli makamlara dilekçe yapabilirsiniz” dedi.

Khaled: “Eşime kavuşmak istiyorum”

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Suriyeli kaçak göçmenlerin arasında eşi bulunan ve Güney Kıbrıs’ta yaşayan Khaled Al Khaled, mahkeme sonrası açıklama yaptı. Khaled, eşine ve akrabalarına kavuşmak istediğini dile getirerek gerekli yerlere gereken başvuruyu yapacağını söyledi.

Temel gıda ve hijyen ihtiyaçları karşılandı

Mülteci Hakları Derneği’nden avukat Faika Deniz Paşa göçmenlerle bir görüşme yaptıklarını açıklayarak ilk etapta temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi. Paşa dernek olarak duruşlarının Uluslararası hukuka göre mültecilerin yasalara uygun olmayan girişlerinden ötürü cezalandırılmamaları yönünde olduğunu söyledi