Satranç TMK’dan sorulur

Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar ve Liseli Gençler Satranç Birinciliği’ne Türk Maarif Koleji damga vurdu.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Salonu’nda önceki günlerde yapılan satranç birinciliklerinde Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek olmak üzere 4 ayrı kategoride de şampiyonluğun tek ismi oldu.

Okan KARADEMİR

Takımsal Sıralamalar şöyle:

Yıldız Kız

1.Türk Maarif Koleji

2.TED Koleji

3.Çanakkale Ortaokulu

4.Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji

Yıldız Erkek

1.Türk Maarif Koleji

2.Doğu Akdeniz Doğa Koleji

3.Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji

4.Çanakkale Ortaokulu

Genç Kız

1.Türk Maarif Koleji

2.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

3.Namık Kemal Lisesi

Genç Erkek

1.Türk Maarif Koleji

2.Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji

3.Namık Kemal Lisesi

4.Kurtuluş Lisesi