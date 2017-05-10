En Üst

10 Mayıs 2017

  • search
Logo Yanı
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji

Şaşırtıcı buluş: Telefonla diş beyazlatma işlemi yapılacak!

Tarih:
Bir yorum bırakın
3 Görüntüleme
Şaşırtıcı buluş: Telefonla diş beyazlatma işlemi yapılacak!
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Akıllı telefonlar ağzımızın içine kadar giriyor. Akıllı telefonlarla uyumlu yeni bir aksesuar ile diz beyazlatma işlemi yapılabilecek.

Zamanla dişlerin sararması birçok kişinin sorunlarından. Bir teknoloji firması tarafından patenti alınan yeni bir cihaz, akıllı telefondan başka bir aksam gerektirmeden dişleri beyazlatabiliyor.

TELEFON YA DA TABLET USB GİRİŞİ OLAN HER ŞEY BEYAZLATABİLİYOR

Led ışık sistemiyle çalışan cihazı dişlere yerleştirip 10 dakika beklemek yeterli oluyor. USB girişiyle çalışan cihaz, diş beyazlatma jeliyle birlikte kullanılıyor.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King