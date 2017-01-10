Şaşırt bizi Cenevre

2016 son muydu değil miydi derken yeni tarih belirlendi.

2017 Ocak dendi, hemde 5’li konferans olarak.

Bu tarih artık son mu?

Diyesim var ama diyemiyorum.

Yarım asıra yayılan bir arayışın sonu var mıdır?

Yalnızca siyaseti değil, herşeyi eskiten bu hikaye biter mi?

Anaokulda yüzleştiğim bu sorun emekliliğimde final yapar mı?

Babaannem, babam, ben ve çocuklarım yeni günlere uyanır mı?

Uyanırız inşallah diyesim var ama…

***

Cenevre 12 Ocak’a doğru giderkenki halimiz ise tam bir Şark hali.

Özel uçak tutuluyor ama Başbakan ortada yok.

Kullu bir gidiş var ama kim niye gitti belli değil.

Cumhurbaşkanı neredeyse komşusunu da götürecek halde.

UBP ve DP turistik gezi çağrışımı yapan bir grupla orada.

Kudret Özersay hariç herkes Cenevre’de yani.

Ama Tayyip Erdoğan’nın gidip gitmeyeceği hala karambol.

Çipras ise gidiyorum deparında.

Yani anlayacağınız Cenevre hali tam bir karambol.

Karambolu geçtim tam bir ortadoğulu “görmemiş” hali.

***

Bir de Cenevre’yi başlamadan bitirmek isteyenler türedi.

Büyük büyük dede mottoları naftalinli raftan inmiş.

Hani, çözüm olursa biz Rum olacağız ya.

“Kıbrıs Türk’tür Türk Kalacak” gibisinden.

Birde tabi ilgi çekmeye çalışan abiler mindere çıktı.

Gazetelerde yer bulamayanlar “Kıbrıs Türkiye’ye il oluyor” dedi.

Zirve yapmış zekaları ile bize akıl verenler ise bonus.

Bu şova bizim yetkililer de prim vermez mi?

Alimallah, beyanlar havada uçuşmaya başlamaz mı?

***

KKTC il oluyor söylemi iyi yer buldu facebookta.

Herşeye bir cevabı olan Cumhurbaşkanımız atıldı hemen.

“Ben Tayfur Sökmen olmammmmm” dedi.

Kendinin 4. CB, Sökmen’in ise Hatay’ın ilk ve tek CB olduğunu unutarak.

Bir de “Cenevre artık son” söylemi sakız gibi mübarek.

Başbakanımız da bu konuya hemen el koydu.

“Cenevre olmazsa KKTC olarak devam ederiz” dedi.

Ben de şaştım kaldım tabi.

Pardon dedim kendime, 33 yıldır biz neydik acaba?

Biz KKTC miydik, yoksa KKTC mi bizdik sorunsalında kavruldum.

Cenevre tutmazsa, KKTC’nin ismi değişecek diye dehşete kapıldım.

***

Hasılıkelam, Cenevre zirvesi gayr-ı ciddi bir başlangıç yaptı.

Eski Cumhurbaşkanlarını foto karesinde ezen Akıncı Cenevre’de.

Ordu Kıbrıs’a mealli Cenevre çıkarması vizyonda.

Erdoğan gider mi, Çipras durur mu, May kabul edermi hala sorguda.

Ehemmiyeti kendinden menkul gayr-ı ciddi ahval gösterimde.

Hade bir hissa diyesim var ama umutlarım fena yorgun.

Hayal kırıklığı halli bir dejavuyu artık bünyem reddediyor.

Kalbim “şaşırt beni Cenevre” dese de beynim hoşnutsuz.

Yine de şaşırmayı çok istiyorum.