Sarp Akkaya’dan sevgilisine romantik teklif

Oyuncu Sarp Akkaya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sinem Yalçınkaya ile evlilik kararı aldı.

Dün akşam erkek kardeşi Kaya Akkaya, yengesi ve sevgilisi ile Fenerbahçe’nin Ülker Sport Arena’daki basketbol maçını izlemeye giden oyuncu sürpriz bir teklife imza attı.

Maçın ilk yarısında canlı skor ekranına ‘Sinem benimle evlenir misin?’ yazısı yansıtıldı.

Duygusal anlar yaşayan Sinem Yalçınkaya teklife ‘evet’ yanıtını verdi.

Çift mutlu anlarını fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Sinem Yalçınkaya mutluluğunu Bir “Fenerbahçeli olarak ilk defa basketbol maçını izlemeye gittim. Evet! İyi ki gitmişim çünkü biz kazandık…” sözleriyle dile getirdi.