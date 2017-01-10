Şantaj görüntüleri mahkemede izletildi

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda pensalı tecavüz olarak bilinen, Ömer Çalıcıoğlu ile Rahme Çalıcıoğlu’nun T.E’ye tecavüz etmek ve bunu kayda alarak şantajda bulunmakla suçlandığı davayı görüşmeye başladı

Nadire BAHADİ

Güvercinlik’teki eski kilise bölgesinde 20 Haziran 2015 tarihinde, isminin baş harfleri T.E olan 50 yaşındaki banka şube müdürüne cinsel tecavüzde bulunmakla suçlanan Ömer Çalıcıoğlu ve Rahme Çalıcıoğlu’nun Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci başladı. Çift “Cinsel tecavüz”, “Ciddi darp”, “Kasti hasar”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “İnsan kaçırma”, “Şiddet tehdidi”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” olmak üzere toplam 8 davadan itham edilerek haklarındaki davaları kabul etmedi. Sanıklar için dün duruşma başladı. İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz duruşmanın ilk gününde Olay Yeri İnceleme Uzmanı İsmail Kaymaklılı ve soruşturma subayı Müfettiş Muavini Faysal Güden’i tanık olarak dinletti. Dava 13 Ocak tarihine ertelendi. Verilen günde soruşturma subayı Güden mahkemede olayın soruşturmasına yönelik ifadesini anlatmaya devam edecek.

2 tanık 19 emare

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ilk olarak Olay Yeri İnceleme Uzmanı İsmail Kaymaklılı’yı tanık dinletti. Kaymaklılı mahkemede verdiği ifadesinde T.E’nin polise yaptığı şikayet üzerine T.E’nin Mağusa Devlet Hastanesi’nde muayene olmasına müteakip vücudundaki darp izlerinin fotoğrafını aldığını ardından olay yerinde gerçekleştirdiği incelemede olay yerinde T.E’ye ait gözlük camı, gözlük sapı, düğme ve saat pimini bularak fotoğraflayıp emare aldığını açıkladı. Kaymaklılı T.E ‘nin olay yerinde Müdür Muavini Gökay Karagil’e olayı anlattığı anları video kaydı aldığını belirterek CD’ye aktardığı kaydı mahkemeye emare sundu. T.E’nin cinsel tecavüz olayını sözlü aktardığı CD görüntüleri mahkemede izlendi. Kaymaklılı’nın ardından olayı soruşturmasını yapan polis subayı Faysal Güden tanık olarak dinlendi. Duruşmanın ilk gününde, olay yerinde toplanan emareler, hastanede çekilmiş fotoğraflar, ifade CD’si, her iki sanığa ait cep telefonları, Ömer Çalıcıoğlu’na ait cep telefonda bulunan ve T.E’nin cinsel tecavüz sonrasında çekilmiş çıplak görüntülerinin olduğu CD, kıyafetler ve T.E’nin Ömer Çalıcıoğlu’nun tehdidi ile yazdığını söylediği toplam 27 bin TL’lik çek yaprakları olmak üzere toplam 19 emare mahkemeye sunuldu.

Görüntüler kapalı oturumda izlendi

Soruşturma subayı Faysal Güden’in sanık Ömer Çalıcıoğlu’na ait cep telefonundan CD’ye aktardığı cinsel tecavüz sonrasındaki T.E’nin elleri bağlı çıplak görüntüleri Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in talebi üzerine kapalı oturumda mahkeme heyeti tarafından izlendi. Güden mahkemede verdiği ifadesinde T.E’nin doktor kontrolünden geçirildiğini ve Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’inde müşteki T.E’yi kontrol ettiğini ifade etti. Güden T.E’nin cinsel tecavüze uğradığına yönelik bulguların yer aldığı doktor raporlarını mahkemeye emare sundu. Güden duruşmada sanık Rahme Çalıcıoğlu’nun poliste verdiği gönüllü ifadesini de mahkemeye emare sundu ve okundu.

Olayın nasıl planlandığını anlattı

Rahme Çalıcıoğlu ifadesinde T.E’nn kendisine yakınlaşmaya çalışması nedeni ile durumu eşine bildirdiğini ve eşinin defalarca T.E’yi uyardığını tüm açıklığıyla anlatırken, Çalıcıoğlu ifadesinde kocasının talimatları ile T.E’ye hazırladıkları planı da anlattı. Rahme Çalıcıoğlu ifadesinde özetle eşi Ömer Çalıcıoğlu’nun kendisine verdiği sim kartla T.E’yi arayarak buluşmak için anlaştıklarını ifade ederken, mekanı T.E’nin seçtiğini, buluşmaya giderken de kocası Ömer Çalıcıoğlu’nun bagaja saklandığını, kendisinin ise kocası video çekmek için çağırana kadar araçtan çıkmadığını, neler olduğunu görmediğini anlattı.

Şantaj ve tehditle 27 bin TL

Müfettiş Muavini Faysal Güden mahkemeye sunduğu ifadesinin devamında T.E’nin Ömer Çalıcıoğlu’na verdiği 4 adet toplam 27 bin TL’lik Çalıcıoğlu tarafından bozdurulmuş çek yapraklarını da mahkemeye emare sundu. Güden, T.E’nin söz konusu çek yapraklarını Ömer Çalıcıoğlu’nun tehdit ve şantajları üzerine Ömer Çalıcıoğlu’na verdiğini ve bu yönünde poliste ifadesi olduğunu söyledi. Güden, T.E’nin ifadesinde Rahme Çalıcıoğlu ile duygusal yakınlığı olduğunu öğrenmesi üzerine Ömer Çalıcıoğlu’nun kendisini kızı ile tehdit edip şantaj yaptığını da anlattı.