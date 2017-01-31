31 Ocak 2017

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Şansları korudu

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Şansları korudu
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Mağusa- Lefkoşa anayolunda kullandığı aracın kontrolünü kaybeden Cemile Şengül, beraberindeki 4 yaşındaki kızı ile birlikte kaza geçirdi

Nadire BAHADİ

Mağusa- Lefkoşa anayolunda dün saat 16:00 sıralarında kullandığı MR 718 plakalı aracın kontrolünü kaybeden sürücü Cemile Şengül araçtaki 4 yaşındaki kızı Ceyda Şengül ile birlikte talihsiz bir kaza yaşadı. Sürücüsü Cemile Şengül’ün kontrolünden çıkan araç önce yoldan çıktı ardından su kanalına çakılarak takla attı. Kaza esnasında araçta yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Ceyda Şengül ve araç sürücüsü Cemile Şengül şans eseri yara almadı. Kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne kız, sağlık durumlarının iyi olduğunun belirlenmesi üzerine kısa süre sonra taburcu edildi.

Bir anlık dikkatsizlik

Kaza dün 16:00 sıralarında Güvercinlik kavşağı, arıtma tesisleri yakınlarında meydana geldi. Polisten edinilen bilgiye göre kaza kullandığı MR 718 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Mağusa’ya doğru giden Cemile Şengül’ün ihmal ve dikkatsizliği sonucu aracının kontrolünü kaybetmesi nedeni ile meydana geldi. Yolun solundan çıkarak sol önü ile yol kenarındaki beton su kanalına çarpan araç takla attıktan sonra tavanı üzerine devrilerek durabildi.

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