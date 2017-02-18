Şanlıurfa’daki saldırının şiddeti görüntülendi

Şanlıurfa Viranşehir’de düzenlenen terör saldırısının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. 2 kişinin şehit olduğu 15 kişinin yaralandığı saldırı sonrası bölgedeki onlarca bina ve araç kullanılmaz hale geldi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası oluşan tahribat, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Yenişehir Mahallesi’nde yer alan Savcılar Sitesi’nde dün akşam yaşanan olay nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukurun oluştuğu bölgedeki onlarca bina ve araç kullanılmaz hale geldi. Terör saldırısı bazı binalarda da hasara yol açtı. Bölgede oluşan tahribat günün ağarmasıyla belirginleşti. Geceyi yakınlarının yanında geçiren bazı çevre sakinleri sabah olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi. Saldırı sonrası araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, Şanlıurfa ile Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bazı binalara büyük Türk bayrakları asıldığı görüldü.