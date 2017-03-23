Saner: En iyisini yapmaya çalışacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Türkiye temasları çerçevesinde , Antalya’da gerçekleştirdiği ” Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi”, ile “Kepez Şevkat ve Huzur Evi” ziyaretlerinin ardından , bugün de İzmir’deki “Narlıdere Huzur Evi” ne teknik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, ülkemizde yaşlıların çok daha huzurlu ve rahat şartlarda hizmet alabilmeleri adına çalışma başlattıklarını söyledi.

Bakan Saner’e bu bağlamda Türkiye’de İzmir Narlıdere Huzur Evi’nde, Huzur Evi’nin kapasitesi, verilen hizmetler, içerdiği mekanlarla ve sosyal aktivitelerle ilgili ayrıntılı bir sunum yapıldı.

Yaşlılara 5 ana başlık altında hizmet veren Narlıdere Huzurevi , “Huzurevi Hizmeti ” , “Geriatri bölümü”, ” Destekli Yaşam Ünitesi”, ” Gündüz Bakım Merkezi” ve ” Destekli Bakım Merkezi olmak üzere yaşlılara çok amaçlı hizmetler sunuyor.

Ziyaret sonrası bir değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, KKTC de en kısa zamanda çıkmayı planladıkları proje yarışmasında , bu bilgi ve tecrübelerden yararlanılacağını bu tesislerde elde edilen tecrübelerin bizlerle paylaşılmasından sonra , yeni projelendirilecek huzur evi projesinde maksimum verimi alabilmek için her türlü bilgi değişiminin gerçekleşmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkede bulunan huzur evlerinin yeniden elden geçirileceğini ve Narlıdere’deki Huzurevine benzer bir yeni huzur evinin yapılması içinde girişim başlattıklarını söyledi. KKTC de bakanlığın sahip olduğu çok önemli bir arazisinin bulunduğunu ve mevcut huzurevinin günün koşullarına ayak uydurmak konusunda zorluklar yaşadığını belirtti.

Saner, ” Şuan gerçekten hizmet standartları bakımından çok gelişmiş bir huzurevini ziyaret ettik. Biz daha iyisini yapmak için çalışma başlatacağız. Buradan aldığımız bilgi ve birikimleri bizim yol haritamızı oluşturacak. Cenap Şahabettin ifade ettiği gibi “ihtiyarlarda maziyi görürüz; hâlbuki iyi baksak, istikbalimizi görürdük.” Biz daha güzel bir istikbal için elimizden gelenin en iyisini ülkemize kazandıracağız” dedi.