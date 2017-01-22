Sanayi Odası: “Eylem Planı Hazırlanmalı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzlukların giderilebilmesi için bir eylem planı hazırlanmasının doğru yaklaşım olacağını belirtti. Oda, “üretime dayalı kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modeli yaratmaktan başka çıkış yolu görünmediğini” de vurguladı

Üretime dayalı sürdürülebilir bir ekonomik model geliştirilmesi adına yapılacak tüm çalışmalara desteğinin süreceğini vurgulayan Sanayi Odası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın KOBİGEM üzerinden açıkladığı son kısmı hibe programına göre 23 sanayicinin destek almaya hak kazanmasından memnuniyet belirtti.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, hibe katkısı almaya hak kazanan sanayiciler tebrik; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na da teşekkür edildi.

Oda açıklamasında, küresel piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığının, son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve özellikle Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki ekonomilerde yaşanan sorunların ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

“ÜRETİME DAYALI KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR EKONOMİ MODELİ YARATMAKTAN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU YOK”

Bu olumsuzluklardan asgari düzeyde etkilenmek için katma değeri yüksek üretime dayalı ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modeli yaratmaktan başka bir çıkış yolu görülmediği belirtilen Sanayi Odası açıklamasında, bu vizyon çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın düzenli açtığı kısmı hibe programları ve faiz destekleri programlarının üretim sektörüne motivasyon ve can suyu görevi gördüğü kaydedildi.

KTSO açıklamasında, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın KOBİGEM üzerinden açıkladığı son kısmı hibe programına göre 23 sanayicimizin destek kazanmaya hak kazandığını memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. KTSO olarak bu programların sonuçları ile ilgili olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda işletmelerimizin rekabet edebilirliklerini artırılması, AB müktesebatına uyumu, ihracatın geliştirilmesi ve ithalatın azaltılması hususunda bu destek programlarının önemli etkileri olduğunu ifade etmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın vizyonu doğrultusunda üretime dayalı sürdürülebilir bir ekonomik model yaratılması açısından dövizde yaşanan artışlar da dikkate alınarak, bu destek tutarlarının artırılacağına ve daha fazla üretecinin bu kaynaklara erişeceğine inanç belirtilen açıklamada, sanayi sektöründe yapılan yatırımların yarattığı katma değerin, ülke kaynaklarının dışa akıtılmasını azaltması ve yarattığı istihdam açısından çarpan etkileri bulunduğunun unutulmaması gerektiği ifade edildi.

“DÜZELTMEK İÇİN YETERLİ ENSTRÜMAN YOK… EYLEM PLANI HAZIRLANMALI”

Ekonomide dış kaynaklı, Türkiye ekonomisinin yeterince büyüyememesi ve Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılardan dolayı önemli sorunlar yaşandığına işaret eden Sanayi Odası, KKTC’nin yaşanan olumsuzlukların önemli bir kısmını düzetebilmek adına elinde yeterince enstrümanı bulunmadığını ve bu gerçekler ışığında yapılabilecek konularla yapılamayacak konuların doğru tespit edilmesi ve ona göre bir eylem planı hazırlanmasının doğru bir yaklaşım olacağını vurguladı.

Oda, “bu kapsamda TL’nin değer kaybetmesinin olumlu yansıyabileceği tek alanın, ihracatın artırılması hususunda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın vizyonu doğrultusunda Ekonomik Program ve hükümet programında konan İhracatçılar Meclisinin yasal bir zeminde kurulması, ilk defa büyük özverilerle gerçekleştirilen KKTC fuarının geliştirilerek devam ettirilmesi ve hedef belirlenecek ülkelerde etkinliklerin düzenlenmesi” olduğunu kaydetti.

Sanayi Odası açıklamasında, tüm gelişmeler ışığında üretime dayalı sürdürülebilir bir ekonomik model geliştirilmesi adına yapılacak tüm çalışmalara elden gelen her türlü katkı ve desteğin verilmeye devam edileceği de eklendi.