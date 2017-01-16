Sana en çok ben yakıştım

Uzat ellerini

Titreyen yüreğimi

Terli avuçlarına bırakayım

Utangaç gözlerinle bak yüzüme

Baktıkça büyüyorum

Çıkmaz sokaklarda

Kaybettiğim sevgiyi arıyorum…

Nefessiz kalıyorum

Umursamıyorum

Küskün bakışlarında kayboluyorum.

Yutkunuyorum

Ağzımda ki sevgi sözcüklerini.

Dilimde aşk’ın lezzeti

Yudum yudum içiyorum.

Unutuyorum

Tüm yaşananları.

Saçlarımı kesiyorum.

Tek tek siliyorum

Tüm dokunuşlarını

Kirletilmiş topraklara gömüyorum

Aşk’ın mahçubiyetini

Gecenin tenhasında dolaşırken

İçim ürperiyor

Ah! Çekişlerime yürek çarpıntım ekleniyor

Omuzlarımda taşıyorum kaçışını

Yokluğuna sokulmuş

Hayalinle huzur bulurken.

Uyuyorum…

Üşüyorum…

Üşüdükçe sende kayboluyorum.

Asaf dolanıyor dilime;

…..

Ben sana hep üşüyordum

Çünkü kıştım

Nakıştım,

Bakıştım…

İnkar etmiyorum da bunu

Seni sevmek gibi büyük bir işlere kalkıştım…

Ve lütfen inkar etme

Sana en çok,

En çok ben yakıştım.

….

Gidemiyorum,

Uzat ellerini

Ellerin terli

Tutunamıyorum…

Herşeye rağmen

Seni çok sevdim

Ben

Sen de

Bahardım… Yazdım…Kıştım…