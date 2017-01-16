Sana en çok ben yakıştım

Uzat ellerini
Titreyen yüreğimi
Terli avuçlarına bırakayım
Utangaç gözlerinle bak yüzüme
Baktıkça büyüyorum
Çıkmaz sokaklarda
Kaybettiğim sevgiyi arıyorum…
Nefessiz kalıyorum
Umursamıyorum
Küskün bakışlarında kayboluyorum.
Yutkunuyorum
Ağzımda ki sevgi sözcüklerini.
Dilimde aşk’ın lezzeti
Yudum yudum içiyorum.
Unutuyorum
Tüm yaşananları.
Saçlarımı kesiyorum.
Tek tek siliyorum
Tüm dokunuşlarını
Kirletilmiş topraklara gömüyorum
Aşk’ın mahçubiyetini
Gecenin tenhasında dolaşırken
İçim ürperiyor
Ah! Çekişlerime yürek çarpıntım ekleniyor
Omuzlarımda taşıyorum kaçışını
Yokluğuna sokulmuş
Hayalinle huzur bulurken.
Uyuyorum…
Üşüyorum…
Üşüdükçe sende kayboluyorum.
Asaf dolanıyor dilime;
…..
Ben sana hep üşüyordum
Çünkü kıştım
Nakıştım,
Bakıştım…
İnkar etmiyorum da bunu
Seni sevmek gibi büyük bir işlere kalkıştım…
Ve lütfen inkar etme
Sana en çok,
En çok ben yakıştım.
….
Gidemiyorum,
Uzat ellerini
Ellerin terli
Tutunamıyorum…
Herşeye rağmen
Seni çok sevdim
Ben
Sen de
Bahardım… Yazdım…Kıştım…