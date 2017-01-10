Samuel Zokou Serik Belediye’de

Küçük Kaymaklı’nın yabancı futbolcusu Samuel Zokou, Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Serik Belediyespor’a transfer oldu

Okan KARADEMİR

Küçük Kaymaklı’nın Fildişi Sahilli oyuncusu Samuel Fabeice Zokou, Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Serik Belediyespor’a transfer oldu.

Ülkemize ilk olarak 2012-2013 sezonunda gelen 28 yaşındaki Zokou, 1.5 sezonluk Gençlik Gücü macerasının ardından 2013-2014 sezonu devre arasında Küçük Kaymaklı’ya transfer olmuştu.

2013-2014 sezonu ikinci devresi ile birlikte bu sezonun ilk devresi sonuna kadar olan 3 sezonluk periyotta lig ve kupa olmak üzere toplam 83 maçta Küçük Kaymaklı forması giyen Zokou, 44 gole imza attı.

Havadis, devre arasında ailevi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yönetimden izin alan ve ülkesine dönen Zokou’nun Türkiye BAL takımlarının kıskacında olduğunu yazmıştı.

Dün elde edilen bilgiye göre ise Zokou, Türkiye BAL 7.Grup’ta mücadele eden Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’a transfer olduğu öğrenildi. Serik Belediye grupta zirvenin 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.