Samsung Galaxy S8’in maliyeti belli oldu

IHS Markit, geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in maliyetini belirledi.

Şirket tarafından yayınlanan rapora göre, ülkemizde 3 bin 999 TL’ye satılan Galaxy S8’in şirkete maliyeti satış rakamının neredeyse 4’te 1’i

IHS Markit tarafından açıklanan bilgilere göre Galaxy S8 modelinin üretim maliyeti yaklaşık 307 dolar.

Peki Samsung’un yeni amiral gemisi modellerinin özellikleri neler?

İki modelin en dikkat çeken yanı ekranı. Çerçeveleri büyük oranda incelten Samsung, neredeyse tamamen çerçevesiz bir tasarım ortaya çıkardı. Samsung Galaxy S8 5.8 inç ekrana, S8 Plus ise 6.2 inç ekrana sahip.

2960×1440 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 5.8 inç büyüklüğünde kavisli bir ekrana ev sahipliği yapan Galaxy S8, yüzde 84.4 ekran çerçeve oranına sahip

Yeni modeller ile Samsung fiziksel home tuşuna veda etti. Bunun yerine ‘Invisible Home Button’ geldi. Basınca duyarlı yeni home tuşu iPhone’da gördüğümüz 3D Touch benzeri bir kullanım sunacak.

Galaxy S8 3 bin mAh bataryaya, Galaxy S8 Plus ise 3 bin 500 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.

İki cihazda da parmak izi tarama bölümü kasanın arkasına alındı.

Galaxy S8 ve S8 Plus’ın en dikkat özelliklerinden bir başkası ise yüz tanıma özelliği.

Galaxy S8 ve S8 Plus’ta 5 ayrı renk seçeneği mevcut.

İki model de su ve toza dayanıklı. İki model de IP68 sertifikasına sahip. Bu nedenle hem Galaxy S8 hem de Galaxy S8 Plus 1.5 metre derinlikte suyun altında 30 dakika boyunca kalabiliyor.

Modellerin bir diğer dikkat çeken özelliği ise wireless şarja olanak vermesi.

GALAXY S8’İN ÖZELLİKLERİ Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın kullanıcıya sunduğu diğer özellikler şöyle…

4GB RAM

64 GB GB depolama alanı (microSD desteği)

12 MP arka kamera (f/1.7, 26mm lens, OIS) 8 MP ön kamera

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut: 148.9 x 68.1 x 8 mm

Ağırlık: 155 gram

GALAXY S8 PLUS’IN ÖZELLİKLERİ 4 GB RAM

64 GB GB depolama alanı (microSD desteği)

Batarya: 3500 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut: 159.5 x 73.4 x 8.1 mm