Samsung, Galaxy Note 7 için tarih verdi!

Samsung, uzun süren araştırmalarının ardından, Galaxy Note 7 bilmecesinin cevabını 23 Ocak tarihinde verecek.

Samsung, daha önce Galaxy Note 7’lerin patlamasına yol açan sorunu tespit ettiğini ve bu ay içerisinde kamuoyuna açıklayacağını duyurmuştu. Ancak kesin bir tarihten bahsetmemişti.

Ve şimdi, işte bu tarih de belli oldu. Korean Times’ın haberine göre Samsung, 23 Ocak tarihinde, yaptığı geniş kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıklayacak. Böylece GalaxyNote 7 için alınan toplatma kararının 3 ay sonrasında, eksik halka da tamamlanmış olacak ve konu, Samsung için bir daha açılmamak üzere kapanacak.

Galaxy Note 7 etkisinin Koreli devin müşterileri arasında ne kadar devam edeceği veya etkisinin ne kadar süreceğini kestirmekse kolay değil. 2017 yılının sonuna kadar 60 milyondan fazla telefon satma hedefini koyan Samsung’un bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağını, biraz da bu durum belirleyecek.