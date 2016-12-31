Şampiyonluğa dev adım

Süper Lig’de ilk devrenin son maçları dün adanın dört bir yanında oynandı.

Lider Yenicami, kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren Ülkü yurdu’nu zorlanmadan üç farkla geçti.

Kartal, en yakın takipçisi GAÜ Çetinkaya’nın da deplasmanda Binatlı’ya yenilmesi ile birlikte puan farkını 9’a çıkardı ve ilk devre biterken şampiyonluğa dev bir adım attı.

Lider Yenicami, Ülkü Yurdu engelini geçerken hiç zorlanmadı. İlk yarıda bulduğu iki gol ikinci yarıda da bulduğu tek golle güle oynaya 3 puan alıp 2017’ye neredeyse şampiyonluğunu kutlayarak girecek. Ülkü Yurdu’nun gücü Kartal’ı durdurmaya yetmedi , yetemezdi de. Ülkü Yurdu teknik patronu Bülent Aytaç bu bilinç içerisinde sahaya çıktı. Öyle ki 40. dakikada sakatlanan Hamis’i tek başına içeride bırakıp Yenicami’nin golcü futbolcusu John’u, Lawal ile durdurmaya çalışıp kapalı bir defans uygulamaya çalıştı ama daha oyunun henüz başlarında direnç gücü kalesinde gördüğü golle kırıldı.

Ve arakasında ikinci golü de kalesinde görmekte gecikmedi. Ülkü Yurdu lider Yenicami’nin kalesine ilk yarıda nerdeyse gidemedi. Son haftaların formda futbolcusu Hamis’in de sakatlanıp oyundan çıkması ile birlikte Ülkü Yurdu tam anlamıyla çöktü. Ülkü Yurdu, ligde kalmak istiyorsa en az üç transfer yapması gerekiyor. Stoper, orta saha ve ileriye mutlaka bir golcü alması gerekir. Aksi takdirde ligin ikinci yarısına işleri çok zor olur.

Yenicami, ilk devre biterken şampiyonluğa koşuyor. Taraftarları ise aynı desteği Kartal’a ne yazık ki vermiyor. Her ne kadar da dün yılbaşına bir gün kala ve tüm maçların cuma günü oynansa da yine de Kartal taraftarları tribünleri doldurmalıydı.

Yenicami, sezonun ilk maçında Yalova deplasmanında aldığı tek farklı yenilgiden sonra yenilgi yaşamadı. Bu başarı başta başkan Kaan Kaner ve yönetim kurulu ile birlikte genç teknik direktörü Sedat Devecioğlu’ndan malzemecisine kadar futbolcuların disiplinden taviz vermemesi ve en önemlisi yabancı futbolcu seçiminde John gibi ligimizin üstünde bir golcüyü ülkemize getirmesi oldu.

Kartalalar yeni yıla mutlu, huzurlu ve şampiyonluğu kutlayarak girecek. Ne mutlu Yenicamiliyim diyene. Her ne kadar da ligin ikinci devresinde 15 maç olsa da bugünden yarına ne olacağını kestirmek zor olsa da hayaller ve gerçekleri de söylememiz gerektiğine inanıyorum.