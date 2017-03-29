Şampiyon Özgürlük

İlkokullu Küçükler Futbol Şampiyonası, dün oynanan üçüncülük ve final karşılaşmaları ile tamamlandı

ŞAMPİYONLUK PENALTILARDA GELDİ:

Özgürlük İlkokulu ile Levent İlkokulu arasında büyük çekişme ve heyecana sahne olan final mücadelesinin normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarında Levent’e 3-2 üstünlük sağlayan Özgürlük şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Gönyeli, Çağlayan Cumhuriyet’i 4-1 mağlup etti

Okan KARADEMİR

İlkokullu Küçükler Futbol Şampiyonası’nda mutlu sona Özgürlük İlkokulu ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullararası (Küçükler) Futbol Şampiyonası’nda üçüncülük ve final karşılaşmaları dün Yusuf Kaptan sahasında oynandı.

Özgürlük İlkokulu ile Levent İlkokulu arasında büyük çekişme ve heyecana sahne olan final mücadelesinin normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle tamamlanırken şampiyonu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında Levent İlkokulu’na 3-2 üstünlük sağlayan Özgürlük İlkokulu şampiyon oldu.

Özgürlük İlkokulu küçük futbolcuları ve tribünleri dolduran öğrenciler şampiyonluğun gelmesiyle büyük sevinç yaşadılar.

Final maçı öncesinde oynanan üçüncülük maçında ise Gönyeli İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nu 4-1’lik skorla mağlup etti.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.

Sonuçlar:

Üçüncülük maçı

Gönyeli İlkokulu-Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu: 4-1

Final maçı

Özgürlük İlkokulu-Levent İlkokulu: 3-2 (Penaltılar)

Sıralama:

1.Özgürlük İlkokulu

2.Levent İlkokulu

3.Gönyeli İlkokulu

4.Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu