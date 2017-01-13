Sami yuvada kaldı

Ara transferde takımdan ayrılan futbolcularla çalkalanan Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nde Sami Ergazi’den sevindirici haber geldi.

GAÜ Çetinkaya ile her konuda anlaşmaya varan Sami Ergazi, anlaşma sonrasında Çetinkaya’dan haber alamayınca kararından vazgeçerek dün Mağusa Türk Gücü Başkanı Şükrü Şemmedi ile görüştü ve takımında kalmayı tercih etti. Sami’nin kararından vazgeçmesindeki en büyük etken anlaşma sonrasında Çetinkaya cephesinden kimsenin kendisini aramamsı oldu.

Bu arada Mağusa Türk Gücü’nde teknik adam arayışları da devam ediyor. Bir süre önce Kılıç Ali Kahraman ile görüşen Sarı Yeşilliler dün akşam bir kez daha bir araya geldi. Teknik adam konusunda son karar bugün verilecek.