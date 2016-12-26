Salon da nasibini aldı

Ülkeyi etkisi altına alan ve özellikle Girne bölgesinde etkili olan yoğun yağışlardan Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu da nasibini aldı.
Önceki akşam oynanan basketbol karşılaşması sırasında yağan yoğun yağmurlardan dolayı salonun tavanı akıttı.
Salon içerisindeki parke zemine gelen yağmur sularını salondaki görevli ve takım görevlileri elbirliği ile temizlemeye çalıştı.
Sporseverler salonun çatısının elden geçirilerek akıtan bölümün tamir edilmemesi durumunda parke zeminin yağmur sularından etkilenerek zarar görebileceği uyarısında bulundu.
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