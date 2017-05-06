Salamis’te Peşkeş

Salamiz Sit Alanı içerisinde bulunan ve sadece tarım yapılabilecek alan diye belirtilen ikinci derece sit alanları önce satın alındı ardından da üçüncü derece araziye çevrildi. Sit alanlarının Derecesi Değiştirildi Anıtlar Yüksek Kurulu geçen Salı aldığı bir karar ile Salamis Sit Alanı içersindeki dereceleri değiştirdi. Birçok ikinci derecede yani tarım yapılabilecek alanlar üçüncü dereceye çekilerek imara açıldı

PEŞKEŞ İDDİASI Anıtlar Yüksek Kurulu’nda alınan kararın bazı iş insalarına yönelik alındığı iddiları mevcut. İddiaya göre bazı iş insanları ikinci derece sit alanlarını ucuz fiyattan satın aldıktan sonra kurula başvurup buralara için derece değişikliği istedi işlem de yapıldı

BİR ARKEOLOĞUN GÖRÜŞÜ İLE Anıtlar Yüksek Kurulu’nun geçmişte aldığı sit alanı değişiklik kararlarında arkeologlar komitesi onayı ile işlemler yapılırken bu kararda sadece bir arkeoloğun görüşü alınarak bu işlemin yapılması süpheleri de artırdı. Kaynak: Bertuğ Topal – Haberin Tamamını Bugün Havadis Gazetesi’nde