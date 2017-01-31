31 Ocak 2017

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Salahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildi!

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Salahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildi!
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi. Demirtaş önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

MUSA KESLER-Milliyet

Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün “siyasi alan merkezi sorumlusu” olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtiliyordu.

Diyarbakır olayları

Selahattin Demirtaş’ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanarak,  6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK’sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu da vurgulanıyordu.

142 yıla kadar hapis 

İddianamade Demirtaş’ın “Terör Örgütü Yöneticiliği”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik”, “Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik”, “Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.

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Havadis Gazetesi

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