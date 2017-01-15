Sahtekarlık yapan da yardımcı olan da tutuklandı

Lefkoşa’da geçen yılın Kasım ayında arkadaşına ait sürüş ehliyetini kendisininmiş gibi gösterip araç kiraladığı tespit edilen Opemipo Ayankoya’nın ardından ehliyet sahibi Tadiwa Clive Vito da tutuklandı

Nadire BAHADİ

Lefkoşa’da, 2016 yılı Kasım ayı içerisinde işlediği suçtan dolayı kendi ehliyetine mahkeme tarafından el konulduğu halde arkadaşı Tadiwa Clive Vito’ya ait sürüş ehliyetini kendisininmiş gibi gösterip araç kiralayan Opemipo Ayankoya’nın ardından önceki gün de sürüş ehliyeti sahibi Tadiwa Clive Vito tutuklandı. Ayankoya’nın başkasının kimliğine bürünüp yalan beyanla kayıt temini suçlarını işlemesine yardımcı olan Vito dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme her iki zanlı hakkındaki soruşturmanın birlikte yürütülmesi maksadı ile zanlı Vito’nun 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Arkadaşının suç işlemesine yardımcı oldu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mehmet Bayır dün mahkemede konu ile ilgili ifade sundu. 29 Aralık 2016 tarihinde Düzova- Yeniceköy yol kavşağında meydana gelen trafik kazası ile ilgili yapılan soruşturmada zanlı Tadiwa Clive Vito’nun 2016 yılının Kasım ayı içerisinde Lefkoşa’da arkadaşı Opemipo Ayankoya’ya ehliyeti mahkeme tarafından alındığından dolayı araç kiralaması için kendisine ait KKTC sürüş ehliyetini verdiğini Ayankoya verdiğini söyledi. Zanlı Vito’nun Ayankoya’nın başkasının kimliğine bürünüp yalan beyanla kayıt temini suçlarını işlemesine yardımcı olması nedeni ile tutuklandığını ifade eden Bayır, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu bekleyecek

Mahkeme her iki zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın bir bütün olarak devam edebilmesi açısından yapılan talep ışığında zanlı Tadiwa Clive Vito’nun 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Ayankoya ve Vito yarın yeniden yargıç karşısına olacak.