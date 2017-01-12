Sahteciliği Sosyal Sigortalar Dairesi fark etti

Şaziye Saldun, iş takibi ve muhasebe işlerini yaptığı şirketlere resmi evrakta sahtecilik yaparak borcu yoktur belgesi düzenleme suçlamasıyla tutuklandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Dünya Danışmanlık isimli işletme sahibi 36 yaşındaki Şaziye Saldun, iş takibi ve muhasebe işlerini yapmakta olduğu şirketlere, Vergi Dairesine, İhtiyat Sandığına ve Sosyal Sigortalar Dairesine borcu olduğunu bildiği halde yurt dışından işçi getirebilmek için, 2016 yılı içerisinde dairelere verdiği evraklar üzerinde oynama yaptığı tespit edildi.

Resmi evraklar üzerinde Saldun’un oynama yaptığını ise Ocak ayı içinde Sosyal Sigortalar Dairesi fark ederek, polisle şikayetçi oldu. Polis, zanlıyı dün Lefkoşa’da tespit ederek gözaltına aldı.

Şaziye Saldun, işlediği suçu itiraf ederek, dün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı.

Sahtekarlıkla yurt dışından işçi getirdi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Mahan, Şaziye Saldun’un “Resmi Evrak Sahteleme” , “Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekarlıkla Kayıt Temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, zanlının 2016 yılı içerisinde iş takibi ve muhasebesini yapmakta olduğu şirketlerin ilgili dairelere borcu olduğunu bildiği halde yurt dışından işçi getirmek için resmi evraklar üzerinde “Borcu yoktur” yazılarının sayı ve rakamları üzerinde oynama yaptığını belirtti.

Mahan, zanlının yapmış olduğu evrak sahteleme sonucu yurt dışından yabancı uyruklu isçi getirebilmek için Çalışma Dairesine tedavüle sürüp kayıt temin edip, ilgili şirket adına bu yolla KKTC ‘ye yurt dışından ön izin ve yatay geçiş ile yabancı uyruklu işçi getirilmesini sağladığını kaydetti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin durumu fark etmesi üzerine, 2 Ocak tarihinde Polis Genel Müdürlüğüne yazı gönderildiğini ifade eden Mahan, zanlı Şaziye Saldun’un tutuklandığını söyledi.

Geriye dönük tüm evraklar incelemede

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mustafa Mahan, Saldun’un işlem yaptığı şirketlerin tüm evraklarının kurulan bir ekip tarafından incelemeye alındığını belirtti.

Mahan, ayrıca ilgili şirketlerin 2016 yılı içerisinde yurt dışından getirilen tüm yabancı uyruklu işçilerin kayıtları ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Alınması gereken ifadelerin ve soruşturulması gereken bir çok kişinin olduğuna değinen polis, zanlı Şaziye Saldun’un soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.