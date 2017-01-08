Sahte parayla suçüstü yakalandı

Mağusa’da polis takibi altında olan Hasan Cebe’nin üzerinde sahte 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi. Cebe tutuklanarak dün Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı

Nadire BAHADİ

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Organize Şube ekipleri tarafından Mağusa’da bir süredir takip altında olan Hasan Cebe’nin üzerinde sahte 100 TL’lik 30 adet banknot ele geçirildi. Cebe “Sahte banknot tasarrufu” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Cebe hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edilirken Polis Basın Subaylığı sahte banknotların seri numaralarını açıklayarak sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimaline karşı vatandaşı uyardı.

3 bin TL sahte para bulundu

Düzenlenen operasyonun ardından Hasan Cebe Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’ne sevk edildi. Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Derman mahkemede verdiği ifadesinde 6 Ocak tarihinde saat 17:05 sıralarında Cephe Sokak’ta bir polis ekibi tarafından düzenlenen operasyonda 45 yaşındaki Hasan Cebe’nin üzerinde arama yapılarak Cebe’ye ait para cüzdanı içerisinden 100 TL’lik banknot halinde 30 adet sahte paranın bulunduğunu açıkladı. Farklı seri numaralarında toplam 3 bin TL sahte paraya el konulduğunu söyleyen Derman, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Derman yürütülecek soruşturma çerçevesinde sahte paraların piyasaya dağılıp dağılmadığının araştırılacağını söylerken, başka şahısların da suçla bağlantısı olup olmadığının araştırılacağını ifade ederek Hasan Cebe’nin soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Seri numaralarına dikkat

Polis Basın Subaylığı ele geçirilen sahte 100 TL banknotların seri numaralarını B452125452, B885488522, B292422522, B856862152, B778423152, B521321452, B761486822, B754477522, B423745252, B878856352, B901465522, B590495922, B344485822, B396466522, B221456152, B258452152 ve B461637152 olarak açıkladı.

Polis uyardı

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimalini göz önünde bulunduran polis, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını istedi. Polis, şüpheli görülen kişilerin de en yakın polis karakoluna bildirilmeleri yönünde uyarıda bulundu.